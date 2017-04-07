8 апреля 1967 года в Казанском управлении ЗАГС был зарегистрирован брак между Наилем Зариповым и Альфией Хузиной.



С тех пор прошло 50 лет, и день в день в центре семьи «Казан» в кругу детей и внуков Наиль Зарипович и Альфия Тимериовна Зариповы отпраздновали свой золотой юбилей.

Торжественно звучит свадебный марш Мендельсона, родные и приглашенные гости замерли в волнительном ожидании. И вот в зал входят виновники торжества. Он в строгом костюме с достоинством и сдержанной гордостью представляет собравшимся свою супругу. Она в светлом наряде, смущенная общим вниманием, с легким румянцем на щеках. И как будто нет за плечами полувека совместной жизни, как будто только что пришли они в казанский загс, чтобы расписаться.

Их встреча состоялась накануне 1967-го. Оба пришли на новогодний вечер, и сейчас уже не разобраться, кто кого первым приметил - то ли красавица Альфия, то ли веселый гармонист Наиль. Встречались молодые недолго и уже в апреле сыграли скромную свадьбу.

На пиршество денег не было - оба они из крестьянских семей. Наиль Зарипович родился в Лаишевском районе в деревне Атабаево. Отец погиб на фронте в 1944 году, даже не успев увидеть своего младшенького, который родился в декабре 1941 года. Мама, подняв на ноги трех сыновей, не выдержав жизненных тягот и подорвав здоровье, умерла, когда Наилю было 24 года.

Парень смог найти достойный путь в жизни. Окончив семилетку с отличием, поехал в Казань учиться дальше. Вечерняя школа, строительное училище, работа на стройках. Затем опять учеба, новая специальность, и вот он уже работник известного обувного комбината «Спартак». Но на этом Наиль Зарипович не остановился - заочно окончил Казанский техникум легкой промышленности, а позже еще обучился на электромонтера. Ведь в жизни рабочие профессии никогда не лишние, особенно для трудолюбивого человека.

В годы перестройки нашему герою пришлось перепрофилироваться и стать каменщиком. Дома возводил вплоть до выхода в 2001 году на заслуженный отдых. В 2009-м стал имам-хатыйбом прихода мечети в своем родном Атабаево. И до сих пор Наиль Зарипович ведет свой приход, а это значит, прихожане доверяют своему имаму и уважают его.

Альфия Тимериовна родом из деревни Кукча Сабинского района. Ей было полтора года, когда в июне 1941-го отец ушел на фронт. Он погиб зимой того же года в боях под Москвой. И так же, как мама Наиля Зариповича, мама Альфии Тимериовны вырастила своих трех дочерей одна.

После окончания деревенской семилетки Альфия работала дояркой в своем колхозе. Затем она смогла перебраться в Казань, работала на обувной фабрике, а с 1964 по 1992 год трудилась на Казанском химкомбинате имени Вахитова.

Листая страницы биографий наших героев, понимаешь, что их встреча была предопределена. Слишком много схожих моментов в их судьбах. Но встретиться не означает остаться вместе на долгие годы. Значит, у Наиля Зариповича и Альфии Тимериовны есть какой-то особый секрет семейного счастья и благополучия.

- Секрета нет, - говорит глава семьи. - Конечно же, вначале была любовь. Но яркие чувства с годами переходят в более сильные: взаимопонимание, уважение. Важно слушать и слышать друг друга, понимать и принимать свою половинку. С годами приходит еще одно чувство - тревога перед одиночеством в старости. В преклонном возрасте особенно ценишь свою семью, важно быть рядом с родным человеком, детьми и внуками.

- Жене надо уметь находиться за мужем, - говорит Альфия Тимериовна. - Порой стоит уступить супругу в споре, быть гибкой и не гнуть упрямо свою линию. А самое главное - свято поддерживать статус мужа как главы семьи. Для моих детей отец - это человек с непререкаемым авторитетом, к мнению которого они обязательно прислушиваются и сейчас. И это несмотря на то, что и сын, и дочь взрослые, оба на руководящих должностях.

Дочь Люция подтверждает слова мамы.

- Помню с детства, как мы с братом ждали папу с работы, - говорит Люция Наилевна. - Вместе с мамой готовили что-нибудь вкусное на ужин и никогда не садились за стол, пока папа не придет с работы. А когда я повзрослела, мама постаралась передать мне премудрости семейной жизни - любить и уважать мужа, быть ему опорой. Они своим примером учили, как жить. Родителей уважают в нашем селе за честность, порядочность и доброту.

Поздравляя родителей с золотым юбилеем, сын Марат поблагодарил их за воспитание.

- Спасибо, отец, за то, что всегда учил идти по жизни честно, ценить свою семью, - сказал Марат Наилевич. - Вы с мамой - пример для нас во всем, и мы всегда будем рядом с вами.

Золотых юбиляров поздравил и мэр Казани Ильсур Метшин - от его имени были вручены поздравительный адрес и ценный подарок. В завершение торжественной церемонии, во время вручения свидетельства от центра семьи «Казан», Наиль Зарипович и Альфия Тимериовна поблагодарили всех и особенно детей за доставленную радость и незабываемые минуты. Пожимая руку церемониймейстеру центра, Наиль Зарипович добавил: «Спасибо, придем к вам снова через десять лет - отмечать бриллиантовую свадьбу».