Очередную игру уже в чемпионате страны «Рубин» проводил в Томске. И не сумел ее выиграть.

Матч против «Томи», пусть и выездной, должен был подарить болельщикам хоть какую-то надежду, но уже на 13-й минуте стадион «Труд» взорвался от восторга - Пугин, получив длинную передачу через половину поля, грамотно обработал мяч и пробил мимо Рыжикова - 1:0.

Казанцы отчаянно контратаковали, привлекая большие силы, но мяч раз за разом застревал в ногах у защиты сибиряков. На 26-й минуте «Рубин» получил право на пенальти, и вновь бить вызвался Жонатас. Впрочем, как и в матче с «Уралом», в створ он не попал - счет не изменился. Почти половину тайма затем волжане искали счастья у линии чужой штрафной площади, но прорваться сквозь рубежи обороны «Томи» так и не смогли. На перерыв «Томь» ушла, ведя в счете 1:0.

Но уже на 48-й минуте счет сравнялся - «Рубин» второй раз за матч получил право на пенальти, и Лестьенн на этот раз был точен - 1:1.

«Рубин» вновь пошел вперед большими силами и имел ряд неплохих моментов для того, чтобы выйти вперед, и закономерно, что отличился именно Лестьенн на 79-й минуте - 2:1 в пользу «Рубина». Но на 84-й минуте сибиряки все-таки сравняли счет - 2:2.

Так что победить вновь не удалось.