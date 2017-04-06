​Москва, 7 апреля 2017 года – с 4 по 6 апреля прошла масштабная выставка METRO EXPO 2017, направленная на ключевых клиентов компании в сфере гостинично-ресторанной индустрии, независимой розницы, а также других представителей малого и среднего бизнеса и представителей власти.

Уникальную бизнес - площадку в сфере торговли – METRO EXPO – в этом году посетило более 20 000 гостей. На протяжении всей выставки посетители ознакомились с 4000 эксклюзивных предложений товаров от крупных поставщиков. Было представлено более 350 стендов компаний - участников, федеральных и локальных поставщиков. В 2017 году компания увеличила площадь экспозиции на 20% и представила на выставке два «мира»: для представителей гостинично-ресторанного бизнеса и представителей торговли малых форматов. Общая площадь выставки составила 21 000 кв.м.

METRO EXPO 2017 высоко оценили Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, Губернатор Московской области Андрей Воробьев, Председатель правления «Сбербанк Россия» Герман Греф, посетившие выставку в первые два дня ее работы. На METRO EXPO 2017 выступили главы компании МЕТРО Кэш энд Керри Джери Калмис, Питер Бооне и Олаф Кох, главы The Coca Cola Company Мухтар Кент и Стефанос Вафеидис, а также вице-президент по продажам компании «Балтика»

Ольга Белкина и президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов.

На METRO EXPO 2017 для всех посетителей было представлено более 750 форумов и тренингов, семинаров, обучающих программ от лидеров ресторанного и гостиничного сектора, малого и среднего торгового бизнеса, представителей банковской и государственной сфер, международных экспертов.

Также на выставке METRO EXPO была представлена стратегически важная для компании франчайзинговая программа Фасоль. На данный момент под брендом Фасоль открыто уже более 200 магазинов в различных регионах России с фокусом на развитие в Москве и Московской области.

Главными мероприятиями МЕТРО ЭКСПО 2017 года стали 1-ый Всероссийский чемпионат кавистов, Bar Event, Chef’s Day и Всероссийский открытый кулинарный чемпионат Chef a la Russe, который был представлен в этом году уже в 4 раз. Главным призом чемпионата стало обучение в кулинарной школе Поля Бокюза во Франции.

«Наша миссия – поддерживать и защищать малый и средний бизнес России - остается неизменной. Мы делаем все возможное, чтобы наши партнеры и клиенты были успешными, ведь их успех – это наш успех», - подчеркнул Джери Калмис, генеральный директор МЕТРО Кэш энд Керри Россия.

Стратегическим партнером выставки в 2017 году выступит ПАО «Сбербанк», Генеральными партнерами – компания Coca-Cola и «Пивоваренная Компания "Балтика"».

Подробная информация о METRO EXPO представлена на официальном сайте выставки www.metro-expo.ru.

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