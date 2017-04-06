В связи с терактами в Санкт-Петербурге и Астрахани управление МВД России по Казани ввело дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Также в работе участвуют кинологи со служебными собаками, которые помогают найти оружие, взрывчатые вещества и другие опасные предметы. На основных въездах и выездах Казани усилена работа нарядов ДПС. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил начальник управления МВД России по РТ Алексей Соколов

- В период с 5 по 7 апреля в городе были проверены 23 объекта транспортной инфраструктуры, жизнеобеспечения и особой важности. В 13 из них был беспрепятственно пронесен муляж взрывного устройства.

В городе проводится и проверка иностранных граждан. Так, сотрудники полиции за три дня пресекли 170 административных нарушений миграционного законодательства.

Помогают обеспечивать безопасность в городе и сами жители столицы РТ. Они не просто с пониманием относятся к проводимым мероприятиям, но и сами демонстрируют бдительность. Только за последние три дня горожане более сотни раз информировали об обнаружении бесхозных подозрительных предметов. По всем вопросам выезжали кинологи.