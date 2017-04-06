Предложенный депутатом проект Федерального закона вводит в законодательство понятия «социальная сеть», «пользователь», «владелец социальной сети», «сообщество в социальной сети» и другие. Пользователем соцсети признается «физическое лицо вне зависимости от гражданства, достигшее возраста 14 лет и заключившее с владельцем социальной сети пользовательское соглашение путем регистрации в данной социальной сети». Отмечается, что регистрация должна осуществляться под настоящим именем и фамилией физического лица. Регистрация под псевдонимом не допускается, как и наличие у одного физлица нескольких страниц в одной соцсети.

В документе также прописываются принципы правового регулирования отношений в сфере социальных сетей, права и обязанности пользователей и владельцев, действующие в их отношении запреты и ограничения. Законопроектом устанавливается приоритет обеспечения безопасности РФ, прав и свобод человека и гражданина и законности в отношениях между пользователями. Также предусматривается добровольность пользования социальными сетями.

Кроме того, проектом закона вводятся основы регулирования отдельных видов в социальных сетях, в том числе рекламы и торговой деятельности. Запрещается реклама оказания оккультно-магических услуг и услуг народной медицины, курительных смесей и биоактивных добавок. Не допускается также продажа товаров дистанционным способом с использованием соцсетей пользователям, не достигшим 18 лет.

Вместе с тем Милонов в обеспечение деятельности инициированного им федерального закона предложил внести поправки в Трудовой кодекс и Кодекс об административных правонарушениях и другие нормативные акты. Так депутат предложил изменить статью 57 ТК РФ. В новой редакции будет указано, что в трудовом договоре в качестве дополнительного условия может указываться пункт об ограничении или полном запрете пользования соцсетями в рабочее время. Более того, пользоваться социальными сетями в служебное время будет запрещено госслужащим.

Также законопроектом за нарушение правил торговли и рекламы в соцсетях предусматриваются штрафы от тысячи до трехсот тысяч рублей в зависимости от вида правонарушения.

«Принятие проекта необходимо в виду отсутствия законодательного регулирования деятельности в социальных сетях. Социальная сеть - особый виртуальный мир, в котором человек проводит значительную часть своей жизни, вступает в контакт с другими людьми и, по сути, осуществляет все те же самые действия, что и в реальном мире. Нельзя допускать, чтобы эта сфера оставалась вне закона. Особенно сейчас, когда возрастающее число пользователей социальных сетей становится легкой добычей для различного рода мошенников», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.