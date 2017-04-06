О ходе строительства жилого района «Салават Купере» на пресс-конференции рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

На сегодняшний день завершилось строительство дома 13-1 жилого массива «Салават Купере», куда 12 апреля уже планируется начать заселение. Также в ряде домов района осталось провести отделочные работы – установка окон и витражей, стяжка полов, армирование колонн.

«В доме 10-5 завершены строительно-монтажные работы, его сдача планируется к концу апреля. Также мы намерены к концу мая сдать еще два дома – 10-2 и 10-7», – заявил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

Президентом РТ установлена дата готовности домов – 15 сентября. Не обходится строительство домов и без недочетов. Так, по словам Гимаева, плохо работают приборы учета, где-то плохо проведены отделочные работы: обои отклеиваются, плинтуса отваливаются. Бывают замечания и по благоустройству прилежащей территории. «Подрядчики должны понимать, что ни одно замечание не сойдет им с рук, все они должны быть устранены», – отметил Ильшат Гимаев.

Кстати, по идее застройщиков, «Салават Купере» станет городом со своим деловым и административным центром, где будет жить 50 тысяч человек. Планируется, что в городе будет построено 22 детских сада, 7 школ, несколько паркингов.