В республиканскую общественную экологическую приемную поступило сообщение о массовой гибели рыбы в районе поселка Займище.

Для выявления причин ЧП в министерстве экологии и природных ресурсов РТ сформирована оперативная рабочая группа, в состав которой вошли специалисты управления Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, Рыбнадзора. Группа сегодня выезжает на место происшествия, чтобы взять замеры воды, оценить нанесенный природе ущерб.

Предварительные версии гибели рыб будут известны завтра, сообщает пресс-служба министерства. Точная причина будет озвучена после проведения необходимых лабораторных исследований.