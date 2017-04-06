Один из рыбаков был госпитализирован с обморожением стоп.

В Елабужском районе РТ спасатели помогли выбраться двум рыбакам. Мужчины не смогли выбраться с реки, так как тронулся лед, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. Сообщение о том, что рыбаки находятся в опасности, поступило в 18.07 на центральный пункт пожарной связи Елабужского района. На место происшествия выехали спасатели ЗПСО №5, а также сотрудники полиции и медики.

Один из рыбаков был госпитализирован с обморожением стоп. Другой мужчина отказался от помощи медиков.