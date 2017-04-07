Чемпионат Республики Татарстан по русским шашкам среди сельских районов состоялся в Высокогорском районе.

В спорткомплексе «Высокая Гора» за чемпионское звание боролись 24 команды из разных районов республики. В состав каждой команды входили 4 человека – 3 мужчины и 1 женщина. Турнир проходил в 9 туров.

В командном зачете 1 место заняла команда Зеленодольского района. На 2 месте шашисты Высокогорского района. 3 почетное место – у команды Сабинского района. В личном зачете у мужчин победителем стал Евгений Семенов (Зеленодольский район), а среди женщин «золото» завоевала Гузель Камалиева (Высокогорский район).