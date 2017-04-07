Отключения света связано с плановым ремонтом ЛЭП.

11 апреля в Казани в ряде домов Московского и Приволжского районов не будет электричества, сообщается на сайте мэрии города. Московский район (с 8.00 – 17.00): ул. Восход, 43, Гагарина, 20, 20а, 22, Ибрагимова, 19, Коломенская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Королева, 22а, 24, 24а, 24/30, 26, 28, Х. Туфана, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 33/1, 34, 35, 35/2, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50.

Приволжский район (с 9.00 до 16.00): ул. Атнинская, Камышлы, Лесная, Матюшинская, Отарская 1-я, Центральная 2-я. С 9.00 до 17.00 света также не будет по пр. Победы, 34, 38, 40, 42 и ул.Ю.Фучика, 49, 51, 53.