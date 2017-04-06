Сильнейшие шахматистки из Набережных Челнов вошли в состав сборной Татарстана.

С 1 по 11 мая в Сочи пройдет командное первенство России по шахматам. Среди участниц будет и чемпионка Набережных Челнов Зарина Шафигуллина. Она сыграет вместе с Каринрой Амбарцумовой (Казань), Верой Небольсиной (Новосибирск) и Ольгой Беловой (Казань).

А бронзовый призе Челнов Зульфия Файрузова приглашена в сборную Татарстана среди девушек, и сыграет с Камалией Булатовой (Зеленодольск), Аидой Тукаевой (Лениногорск) и Марией Якимовой (Казань).