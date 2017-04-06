Летом прошлого года мужчина приобрел через Интернет партию госнаград: 19 орденов и 25 медалей.

Так, две медали оказались «За оборону Сталинграда», шесть – «За боевые заслуги», десять – «За отвагу». Мужчина был задержан в почтовом отделении, где собирался получить партию приобретенных госнаград, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Экспертиза выявила, что ордена и медали являются подлинными. Они представляют историческую ценность.

Мужчина приговорен к ограничению свободы на полтора года и штрафу в 45 тысяч рублей. Приговор вступит в законную силу 13 апреля этого года.