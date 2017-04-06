Границы исторического поселения города проходят в месте сосредоточения объектов культурного наследия и исторической постройки.
До утверждения границ исторической частью города считалась вся территория Казани вплоть до Дербышек. Это усложняло процесс строительства в городе, поэтому с нового года ни одно разрешение на постройку выдано не было. Сейчас в историческую часть входят центр города, часть Кировского района и вся Адмиралтейская слобода. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил начальник Управления архитектуры и градостроительства Владимир Фомин.
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