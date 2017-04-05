Каждое последующее поколение оказывается все более подверженным депрессии. Об этом специалисты рассказали журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

По их словам, данный факт связан с ускорением ритма жизни, с многочисленными стрессами и с постоянными переменами, к которым не все бывают готовы. Интересно, что спасти от депрессии, от плохого настроения могут самые обычные вещи: к примеру, при правильной осанке в организме вырабатывается серотонин – гормон счастья.

Кроме того, психотерапевты отметили, что наблюдается «омоложение» депрессии. Сейчас депрессивные состояния встречаются даже у 12-13 летних ребят. Раньше такого не было.