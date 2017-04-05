Татарстанцам предлагают пройти бесплатную регистрацию своих отпечатков пальцев для установления личности – дактилоскопическую регистрацию.

Как сообщает пресс-служба МВД РТ, в республике ежегодно объявляются в розыск около 400 без вести пропавших людей. Найти удаётся 70 процентов из них. Также сотрудники полиции занимаются поиском лиц, которые самовольно ушли из домов-интернатов, спецшкол или психиатрических лечебниц.

Самый доступный способ идентификации на сегодня считается дактилоскопия. Сотрудники МВД уверяют, имея в базе отпечатки пальцев, найти человека проще.