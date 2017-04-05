На сцене выступили ведущие артисты театра им.Г.Камала, а также учащиеся татарской школы ПГТ Васильево.

Сегодня в ПГТ Васильево Зеленодольского района царило праздничное настроение. В гости пожаловали ведущие артисты театра им.Г.Камала вместе с более молодыми многообещающими коллегами. На сцене в доме культуры своей актерской игрой восхищали народный артист РФ, заслуженный артист РТ Азгар Шакиров и народный артист РТ Фанис Зиганшин.

Прозвучали композиции из известных спектаклей камаловского театра, а также сами фрагменты постановок. Пришедших зрителей не оставили равнодушными и молодые артисты камаловской труппы, а также учащиеся татарской школы ПГТ Васильево.

«Для поселка это событие. Татарский театр жив. Если живет татарский театр, значит живет татарский народ!», – поделился впечатлениями имам соборной мечети ПГТ Васильево Рустам хазрат Валиулла.