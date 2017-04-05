Сегодня во дворах Кировского и Московского районов прошла масштабная экологическая акция «Чистый двор», приуроченная к началу санитарной очистки и благоустройства территории города.

Авторство проекта принадлежит руководству районной администрации. «Чистый двор» должен стать толчком для сознания жителей, чтобы они были неравнодушными к своей дворовой территории, и вышли на общую весеннюю уборку.

Помимо обычных жителей к акции присоединилось руководство районов и депутаты Казанской городской Думы.

Глава Администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов и депутат Казанской городской Думы Рустам Рамазанов вместе с жителями принимали участие в уборке территории домов 59 и 61 по улице Восстания, а во дворе дома 92 по улице Краснококшайской совместную уборку с жителями организовал депутат Казанской городской Думы Делюс Сиразетдинов.

Для всех интересующихся сотрудники УК обоих районов провели мастер-класс по изготовлению скворечников.