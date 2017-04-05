8 апреля 1967 года в Казанском управлении ЗАГС был зарегистрирован брак между Наилем Зариповым и Альфией Хузиной. С тех пор прошло 50 лет и сегодня, день в день, в центре семьи «Казан» в кругу детей и внуков Наиль Зарипович и Альфия Тимериовна Зариповы отпраздновали свой золотой юбилей.

Церемония регистрации состоялась в центре семьи «Казан». С золотой свадьбой юбиляров поздравили дети – Марат и Люция, а также две внучки. От мэра Казани Ильсура Метшина был вручен поздравительный адрес и ценный подарок.

О секрете долгой супружеской любви, верности и совместной жизни, о том, как прошла торжественная церемония читайте в нашем большом репортаже в одном из ближайших номеров «Казанских ведомостей».