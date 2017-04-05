Согласно программе «Общественные пространства» в 2017 году в Татарстане обустроят 57 объектов в 45 районах на общую сумму 2 млрд 64 млн рублей. Эскизные проекты 56 объектов уже согласованы, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на совещании в Доме Правительства. По эскизу одного проекта есть замечания.

В свою очередь, помощник Президента РТ Наталия Фишман отметила, что для получения финансирования нужно разработать всю программу до конца 2017 года.