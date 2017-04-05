Баскетболисты казанского УНИКСа так сыграли в заключительном матче сезона евролиге против «Милана», что на площади Дуомо еще несколько лет болельщики будут икать по непонятной причине.

Потому что их любимцы не просто проиграли, а были наголову разбиты УНИКСом – 68:91(21:22, 18:14, 10:29, 19:26). Лэнгфорд набрал 13 очков и сделал 5 результативных передач, 11 очокв и 4 подбора у Кларка, и вдоволь покуражился Уиляьмс – 20 очков и 12 подборов - дабл-дабл на выезде!

Эта победа позволила УНИКСу уйти с последнего места в Евролиге.