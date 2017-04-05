РФС опубликовал календарь последних матчей ФК «Рубин». В весенней стадии казанский клуб сыграет сначала 10 апреля в Томске (15. 00 мск), затем 15 апреля - в Казани с «Краснодаром» (19.00 мск).
23 апреля в Самаре «Рубин» сыграет против «Крыльев Советов» (19.00 мск), а 26 апреля дома примет грозненский «Терек» (19.30 мск). 7 мая в Казани «Рубин» принимает «Уфу» (16.30 мск), 14 мая волжане погостят в Ростове (19.00 мск), а 17 мая примут дома ЦСКА (19.30 мск). Заключительный матч сезона «Рубин» проведет на выезде с «Амкаром» 21 мая.
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