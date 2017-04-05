Голкипер-легенда казанского «Рубина Сергей Рыжиков, завоевавший с «Рубином в России все три возможных титула – чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России – продлил контракт с ФК «Рубин» еще на один год.
Контракт вступит в силу 10 апреля 2017 года. Предыдущий контракт голкипера с клубом заканчивал 30 июня. Удачи, Сергей и огромное человеческое спасибо. У тебя прекрасная семья, дай бог ей здоровья. Отдельное спасибо твоему отцу – сотням казанских болельщиков он помогал на выезде.
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