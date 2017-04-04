Об этом сегодня в Казани на встрече со студентами КФУ заявил заместитель Председателя Правительства России Александр Хлопонин, сообщает ИА «Татар-информ».

Опасения жителей Казани о мусоросжигательном заводе вице-премьер РФ считает необоснованными. «Какая-то странная логика. Если, условно говоря, решили построить больницу, она будет выбрасывать много химикатов. Это будет плохо. Но число больниц для вас связано с позитивом, с лечением. А мусоросжигательный завод с каким-то уничтожением экологии. Это может быть связано с тем, что мало вам показывают, мало информируют. Если кто-то из вас был, например, в Токио или Швейцарии. Вы обратите внимание – там в центре города стоят эти мусоросжигательные заводы. И выбросы там практически равны нулю. Это 21 век, это технологии, которые соответствуют самым высоким экологическим требованиям с точки зрения выбросов», – подчеркнул вице-премьер.

«Та технология, которая планируется применяться в Казани и еще четырех заводах в Московской области, на сегодняшний день – у нас другие территории в очереди стоят, чтобы у них построили такой современный завод. Это завод по самым современным технологиям с самыми высокими требованиями. Заверяю вас, никакой даже минимальной угрозы нет. Татарстан и Казань впервые станет регионом и территорией с нулевым уровнем захоронения отходов. Фактически вы будете жить по современным европейским стандартам: в землю больше ничего захоранивать не будете», – заключил он.