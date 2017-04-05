Задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 3 млн. рублей погасили предприятия Татарстана

В целях погашения задолженности Республиканской межведомственной комиссией по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников принимаются меры реагирования, в отношении виновных лиц ставится вопрос об их ответственности. Подобная работа приносит свои результаты – татарстанцы получают долгожданную зарплату.

Так, перед 12 работниками трех предприятий, расположенных в Верхнеуслонском, Альметьевком районах и г.Казани, погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 3398,6 тыс.рублей. Большую часть этой суммы, а именно 3 309 тыс.рублей, выплатило своим сотрудникам казанское предприятие ООО «Эко-Развитие», осуществляющее свою деятельность в отрасли научных исследований и разработки.

Вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.