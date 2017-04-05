В Казани прошел XVI российский турнир по танцевальному спорту «Родник здоровья - 2017». Стать лучшими пытались участники из 15 регионов страны.



Традиционно турнир «Родник здоровья» объединяет танцоров со всей страны. За два дня в нем приняли участие 896 пар из разных точек России. Это представители Башкортостана, Марий Эл, Татарстана, Московской, Оренбургской, Нижегородской, Пермской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей и других регионов страны. Примечательно, что с каждым годом количество участников растет, а география конкурса расширяется.

- В этом году в рамках турнира прошли первенства Союза танцевального спорта России в Приволжском федеральном округе. Дети показывали свое мастерство в латиноамериканской и европейской программах. Кроме того, прошли открытые чемпионаты и первенства Казани во всех возрастных группах, а также конкурс Tango Pro Am, - прокомментировал соревнования вице-президент Федерации танцевального спорта РТ Роман Краснов.

Члены жюри из года в год отмечают высокий уровень подготовки участников турнира. Танцоры уверенно выходят на сцену, демонстрируя свой профессионализм. Все волнение артисты оставляют за кулисами, на сцене же восхищают зрителей своим талантом и яркими нарядами.

Первые места турнира по танцевальному спорту «Родник здоровья» заняли следующие казанские пары:

Ганиев Мурат и Мазитова Эллина, ТСК «Танго» (Восходящие звезды. Юниоры 2+1, европейская программа).

Латыпов Даниил и Бакина Софья, ТСК «Лагуна» (Восходящие звезды. Взрослые+молодежь, европейская программа + латиноамериканская программа).

Сабат Кирилл и Бакирова Луиза, ТСК «Свей» (Восходящие звезды. Юниоры 2+1, латиноамериканская программа).

Зарипов Шамиль и Чеботарь Ангелина, ТСК «Максимум» (Юниоры 2, латиноамериканская программа).

Сороковых Владислав и Зайнутдинова Азалия, ТСК «Танго» (Дети 1, латиноамериканская программа).

Зайнутдинов Влад и Осьминина Далия, ТСК «Ювента» (Дети 2, латиноамериканская программа).

Книзель Андрей и Исмагилова Лейла, ТСК «Танго» (Восходящие звезды. Взрослые+молодежь, европейская программа).

Первые места в открытом первенстве Казани заняли следующие казанские пары:

Новиков Никита и Алаева Яна, ТСК «Бригантина» (Юниоры 1, латиноамериканская программа + европейская программа).

Гинзбург Кирилл и Краснова Елена, ТСК «Танго» (Юниоры 2, латиноамериканская программа + европейская программа).

Балябкин Максим и Иголкина Ирина, ТСК «Лагуна» (Молодежь, европейская программа + латиноамериканская программа).

Победители открытого чемпионата:

Ханнанов Марат и Маряшина Виталина, ТСК «Ника» (европейская программа).

Люкшин Никита и Красильникова Диана, ТСК «Танго» (латиноамериканская программа).

В первенстве Союза танцевального спорта России в ПФО в латиноамериканской и европейской программах из 24 лучших пар России в финалах честь Казани и Татарстана отстаивала пара Гумиров Адель и Гизатуллина Зиля (ТСК «Танго»). Они в обеих программах заняли почетное 6-е место.