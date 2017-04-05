В Казани состоялся первый показ на большом экране нового документального фильма о Софии Губайдулиной «Быть оракулом», созданного режиссером и музыкантом, главным редактором редакции музыкальных и литературных программ «ТНВ» Зульфией Асадуллиной и оператором Данилом Филатовым. Камерный показ фильма организовал казанский Центр современной музыки Софии Губайдулиной. Премьера кинокартины состоялась 8 марта на телеканале «Новый Век».



Фильм «Быть оракулом» - это монолог Губайдулиной о жизни, музыке, о себе в музыке и жизни. Именно такой формат, по мнению Зульфии Асадуллиной, помогает раскрыть мощную личность композитора.

Авторский замысел себя оправдал: во время дискуссии, развернувшейся по окончании фильма, зрители подчеркивали, что «фильм удачный, так как открывает нам Софию Губайдулину».

Главной идеей документальной картины о великом композиторе современности является отражение жизненного кредо Софии Губайдулиной. Его суть, считает автор, - «быть воплощением нравственности в очень высокой степени». А сама София Губайдулина свое восприятие мира озвучивает в фильме так: «Оракул - это человек, который знает ответы на все сложные вопросы. А я не хочу знать ответы, я хочу жить в мире вопросов».

Как известно, бытует мнение, что музыка Губайдулиной «не для всех» - она слишком элитарна и понятна лишь узкому кругу истинных ценителей. В фильме же София Губайдулина сама отвечает на этот неудобный вопрос: для кого ее музыка?

По ее словам, ей довольно часто его задают, предлагая к ответу несколько вариантов: для всех, не для всех, для специалистов. Четвертый вариант, как правило, звучит так: «Вы пишете для Бога?» «И я отвечаю: «Вот вы и ответили на свой вопрос. Да, для Бога».

По мнению руководителя Центра современной музыки Софии Губайдулиной музыковеда Рамзии Усеиновой, фильм «Быть оракулом» обязательно будет иметь успех у широкого зрителя, он и предназначен именно для такой аудитории.

«Конечно, ее музыка очень своеобразная, она требует определенного уровня восприятия, ее надо слушать и думать. Но вместе с тем композитор касается понятных всем тем: она говорит о любви и ненависти, о добре и зле, о свете и тьме. Этот фильм обязательно найдет отклик у публики. Она хочет своим творчеством сделать мир более чистым и светлым. В своих интервью София Губайдулина всегда говорит: я не врач, я - боль. В своей музыке она только ставит вопросы, а как на них отвечать, люди должны решать сами».

Известный музыкальный критик Лейла Монасыпова, признавая, что музыка Губайдулиной рафинированная и далека от развлекательного жанра, уверена, что фильм найдет своего зрителя. «Возможно, фильм не станет массовым, так же как не стала массовой классическая музыка в целом. Но в фильме звучат насущные вопросы, которые ставит перед собой любой разумный человек, поэтому для человека, ищущего свой путь в этой жизни, фильм будет обязательно интересен. Многие исполнители ее музыки говорят: она - композитор-пророк. И, как пророки или святые, Губайдулина ведет человека к Богу. Конечно, музыка Губайдулиной рафинированная. Развлекательная музыка действует на эмоции, а музыка Губайдулиной заставляет работать ум и сердце. Поэтому такой фильм однозначно нужен многим», - считает Лейла Монасыпова.

Первый широкий показ документального фильма о Софии Губайдулиной уже прошел в одном из культурных центров Казани. Однако кинокартину можно посмотреть и на канале «ТНВ» в Ютубе: www.youtube.com/tnvtv.

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