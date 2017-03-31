Весной потихоньку начинают снижаться цены на свежие овощи, а значит, можно чаще включать их в меню своей семьи. Предлагаем вам приготовить баклажаны.



Баклажаны с грибной икрой

Ингредиенты: баклажаны средних размеров - 3 шт., шампиньоны - 500 г, лук репчатый - 1 шт., помидоры свежие - 2 шт., сметана - 1 стакан, яйцо - 1 шт., хмели-сунели, соль, перец по вкусу, сливочное масло - 50 г.

Баклажаны вымыть, разрезать вдоль на две части и аккуратно очистить от мякоти. Заготовки посыпать солью и отложить на 20 минут. После промыть их под проточной водой и положить в кастрюлю с кипящей водой на 10 минут. Затем переложить в дуршлаг и дать остыть. Тем временем лук почистить, мелко нарезать. Грибы пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. В глубокой сковороде распустить сливочное масло и обжарить грибы с луком. Посолить, поперчить.

В сметану добавить яйцо, хмели-сунели и размешать. Помидоры нарезать на

тонкие кружочки. Баклажановые лодочки заполнить фаршем, закрыть помидорными кружочками, полить сметанным соусом и поставить запекаться в нагретую до 180 градусов духовку. Когда сметанный

соус подрумянится, блюдо готово.

Куриные котлеты с баклажанами

Ингредиенты: куриная грудка - 700 г, мякоть 3 баклажанов, лук репчатый - 1 шт., болгарский перец - 1 шт., растительное масло - 2 - 3 ст. ложки, сыр - 50 г, сметана - 50 г, мука (или манка) - 2 ст. ложки, яйцо - 1 шт., соль, перец по вкусу.

Куриную грудку, мякоть баклажана и лук нарезать на мелкие кусочки. Все сложить в глубокую миску, добавить яйцо, муку, соль, перец и хорошенько вымесить фарш. Сформовать котлеты. Из сметаны и тертого сыра приготовить соус, болгарский перец нарезать на тонкие кольца. На смазанный маслом противень уложить котлеты, на них - колечки перца, сверху смазать сметанным соусом. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 25 - 30 минут. Подавать со свежими овощами, отварным рисом или запеченными баклажанами.

Приятного аппетита!