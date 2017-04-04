Рундальский дворец, Домский собор, церковь Святого Петра, Дом Черноголовых… Список памятников архитектуры и других достопримечательностей Латвии можно еще долго перечислять. Главное то, что теперь у татарстанцев и жителей близлежащих регионов появилась возможность добираться из Казани до Риги всего за 2 часа 25 минут.



Латвия относится к излюбленным местам отдыха россиян. Связано это не только с красотой страны, ее близким расположением, но и демократичностью цен по сравнению с другими европейскими государствами. А столица Латвии Рига с 2014 года считается одной из культурных столиц Европы. Раньше татарстанцам приходилось добираться до Риги с пересадками, тратить на это время, силы, деньги. С 27 апреля одна из латвийских авиакомпаний запускает прямой рейс, который свяжет Казань и Ригу. Из столицы Латвии самолет будет вылетать по средам и воскресеньям, из столицы Татарстана - по понедельникам и четвергам. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing-737. Время в пути составит 2,5 часа. Время вылета выбрано так, чтобы пассажиры могли без лишних ожиданий в аэропорту пересесть на другой рейс.

- На первый взгляд кажется, что у нас не очень удобное расписание: прилет в 2 часа ночи, вылет в 3 часа 20 минут. Так сделано для того, чтобы максимизировать возможность состыковок рейсов из Казани в другие страны Европы. На настоящий момент этот рейс хорошо стыкуется с 23 направлениями, со всеми основными туристическими центрами: Амстердамом, Лондоном, Парижем, Берлином, Мюнхеном, Прагой. Среди жителей Татарстана отмечается высокий спрос, к примеру, на направления в Барселону, Париж, - рассказал руководитель представительства латвийской авиакомпании Андрей Ларченко.

Запуск прямого рейса из Казани в Ригу станет важным событием для туристов: перед татарстанцами откроются отличные возможности для путешествия по европейским странам. В ближайшее время ожидается открытие и других прямых рейсов.

- Мы планируем в этом году значительный рост авиаперевозок в международном секторе. В частности, будет развитие как регулярных, так и чартерных рейсов в Турцию. В ближайшем будущем планируем открыть рейс в Тбилиси, ожидаем открытие нескольких рейсов в Китай, во второй половине года планируем открыть рейс в Калининград. Также работаем над запуском рейса в Ереван, - отметила директор по стратегическому развитию международного аэропорта «Казань» Вероника Акташева.