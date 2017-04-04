Процесс раскрытия преступления - это слаженная работа множества отделений полиции. Так сложилось, что деятельность экспертов-криминалистов в отличие, например, от труда сыщиков и следователей остается незаметной, она обычно вне телевизионных камер и газетных строк. И не зря - в арсенале этих специалистов слишком много профессиональных секретов, которые не должны стать достоянием злоумышленников.



Корреспондент «Казанских ведомостей» попыталась приоткрыть завесу тайны в работе экспертов-криминалистов УМВД России по городу Казани.

Дел хватит на всех

Всего в Казани 7 отделений экспертно-криминалистического отдела, где работают порядка ста сотрудников полиции. Каждый день эксперты-криминалисты выполняют огромный объем работы, помогая органам следствия и дознания раскрывать преступления. Специалисты осматривают места происшествий, производят экспертизы.

Поиск вещественных доказательств преступления - это целая наука со своими правилами и законами. Все криминалистические экспертизы можно поделить на традиционные и специальные. К первым относятся трасологическая, дактилоскопическая, баллистическая, портретная, почерковедческая, технико-криминалистическая экспертиза документов и экспертиза холодного и метательного оружия. А к специальным - всевозможные биологические, физическо-химические и другие виды экспертиз.

- Сотрудники экспертно-криминалистического отдела должны отличаться широким кругозором, постоянно стремиться к развитию, черпать новые знания о тех или иных методах проведения экспертиз. В нашей работе без самообразования не обойтись, - рассказывает начальник экспертно-криминалистического отдела УМВД России по городу Казани Айрат Мавлюдов.

По словам заместителя начальника ЭКО УМВД России по городу Казани Алексея Майорова, преступники с каждым годом становятся изобретательнее.

- Многочисленные сериалы, фильмы, интернет становятся неким пособием для злоумышленников, - считает Алексей Майоров. - Сегодня преступники хорошо обучены, умело проникают в квартиры, оставляя минимум следов, знают, как правильно надеть маску, использовать то или иное оружие.

Нередко сами потерпевшие усложняют работу экспертов-криминалистов - переставляют вещи после квартирной кражи, оставляя свои отпечатки пальцев и следы обуви на месте преступления.

- Потерпевшие первым делом должны вызывать полицию, - объясняет Айрат Мавлюдов. - Чем быстрее поступило заявление, тем больше шансов раскрыть преступление по горячим следам.

Нелегкий чемоданчик с инструментами

Заходим в один из кабинетов отдела. За письменными столами с кипами бумаг сидят сотрудники полиции. Эксперты-криминалисты максимально сосредоточены на объектах исследования.

- У подозреваемого был изъят паспорт, в ходе криминалистической экспертизы установлено, что документ он подделал - вклеил свою фотографию в чужой паспорт, - рассказывает эксперт-криминалист Елена Назарова.

А вот старший эксперт-криминалист Александр Созинов проводит почерковедческую экспертизу - рассматривает документы через увеличительное стекло.

- У каждого человека свои характерные особенности письма. Многие злоумышленники специально пытаются изменить свой почерк, однако это не мешает проведению экспертизы, - рассказывает Созинов.

В отделении криминалистических учетов старший эксперт Ильдар Шарипов сосредоточенно рассматривает отпечаток следа от обуви.

- Произошла кража автомобиля, на месте преступления зафиксирован след от обуви. Моя задача - найти в базе лицо, которое ранее фигурировало в преступлениях, с таким следом, - поясняет Шарипов. - Далее информация передается в уголовный розыск.

Кстати, у каждого эксперта-криминалиста, выезжающего на осмотр места преступления, есть свой чемоданчик весом 7 - 10 килограммов. В нем все необходимое для работы: дактилоскопические порошки, перчатки, скотч, магнитные кисточки, масштабные линейки, лупы, упаковочный материал и другое. В случае необходимости на место происшествия выезжает специализированная машина - передвижная криминалистическая лаборатория.

Собака - лучший друг эксперта-криминалиста

Среди методов криминалистической экспертизы выделяется одорологическая, с помощью которой причастность человека к преступлению определяется по запаху. Инструментом в этом случае выступают 12 специально обученных собак породы английский бигль.

На первом этапе экспертизы сотрудники полиции изымают возможное вещественное доказательство с места преступления и плотно заворачивают его в фольгу.

- У каждого человека есть свой запах, который на протяжении жизни не меняется. Правда, это не касается наркоманов, - рассказывает старший эксперт группы экспертиз по исследованию запаха следов человека экспертно-криминалистического отдела УМВД России по городу Казани Георгий Булыгин. - Фольга препятствует улетучиванию запаха.

Булыгин наглядно продемонстрировал нам, как эксперт собирает запах с вещдока. Лоскуты чистой фланелевой ткани кладутся в специальный прибор - сборник запаха следов. Он ставится на стеклянную банку, где лежит вещдок. При помощи компрессора в приборе создается вакуум. Далее прибор ставится на паровую баню, в верхнюю приемную камеру наливается жидкий азот либо концентрированный раствор поваренной соли. Спустя 30 - 40 минут прибор снимается с паровой бани. В результате этой процедуры фланелевая ткань впитывает в себя запах вещдока.

- Если у следствия появляется подозреваемый, который мог держать в руках вещдок, то у него берется образец венозной крови. Кровь выливается на марлевый тампон и высушивается. Спустя сутки с тампоном производятся такие же манипуляции, как с вещдоком, - объясняет Георгий Булыгин.

На втором этапе экспертизы на службу заступают собаки. Запаховые пробы вещдока, вспомогательных вещей и крови расставляют по кругу под определенными номерами. Собака нюхает запаховую пробу крови подозреваемого и ищет такой же запах. В ходе экспертизы предметы периодически меняют местами, а заключение дается только после эксперимента с тремя собаками.

- Дрессировать собаку можно начинать в 6 - 9 месяцев, на обучение уходит примерно месяц. Все наши служебные собаки клеймированные, с родословной, нам важно, чтобы животное имело устойчивую психику и была в меру подвижная, - рассказывает Булыгин. - Срок службы собаки - 12 лет, затем мы стараемся отдать ее в добрые руки.

Кстати, в Казани лаборатория одорологической экспертизы появилась в 1999 году. В то время в России их было всего три - в Москве, Ставрополе и Казани. Сегодня таких лабораторий по стране 12.