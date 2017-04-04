К двухмесячнику по санитарной очистке и благоустройству территории города, который проходит с 1 апреля по 31 мая, присоединятся Кировский и Московский районы столицы РТ.



Мероприятия по благоустройству стартуют 8 апреля в 9.00 акцией «Чистый двор» возле жилых домов. Во дворах домов, жители которых примут активное участие в уборке, будут установлены малые архитектурные формы.

15 апреля субботники пройдут в парках им. Урицкого, им. Петрова, «Сосновая роща» и в Адмиралтейском саду.

22 апреля будут очищены территории учреждений социальной сферы, предприятий, организаций сферы услуг. Силами студентов КГЭУ будет организован субботник на территории вокруг озера Харового.

С 22 по 29 апреля будет проведена очистка мемориалов памяти и территории жилых массивов Юдино, Залесный, Займище, Куземетьево, Ягодная слобода, Красная Горка, Калинино, Новое и Старое Аракчино, Игумново (Лагерная), Краснооктябрьский, Левченко, Адмиралтейская слобода.

6 мая состоится уборка территорий духовных учреждений.

13 мая пройдут масштабные мероприятия по уборке территорий озер Изумрудное, Глубокое, пляжа «Нижнее Заречье», водного объекта по ул. Серова.

Итоги двухмесячника будут подведены 27 мая на акции по высадке цветов, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов.