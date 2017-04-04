Вчера 18-летняя Евгения Краснова из Аксубаево была награждена памятной медалью «Герой нашего времени». Такой награды Евгения удостоена за помощь пострадавшим во время террористического акта в метро Санкт-Петербурга.

Так получилось, что Евгения оказалась в эпицентре страшных событий, которые потрясли всю страну. Она гостила в Питере у своих родственников. 3 апреля Женя вместе с сестрой гуляла по городу, от Сенной площади они дошли до станции метро «Технологический институт». Когда спустились в подземку, увидели, что к платформе подходит поезд с развороченным вагоном. Евгения не растерялась и постаралась оказать первую медицинскую помощь раненому мужчине. Резинкой для волос она наложила ему жгут, чтобы остановить кровотечение, и передала его подоспевшим врачам скорой помощи.

- Это был шок. Сначала я застыла от страха, было даже сложно сдвинуться с места. Но потом поняла, что надо помогать людям, и оказала первую неотложную помощь раненому. Многие помогали людям выбираться из вагонов и подниматься на улицу. Но были и такие, кто просто снимал трагедию на камеру мобильного телефона вместо того, чтобы помогать женщинам и детям выбираться из метро, - рассказала Евгения на встрече с журналистами. - Об этом трудно и больно говорить.

Каждый раз, когда вспоминаю тот день, становится плохо.

Евгения признается, что страх пока не прошел.

- Звания и медали «Герой нашего времени» удостаиваются люди, которые в мирной жизни совершают героические поступки, спасая тех, кто попал в беду. Мы гордимся Евгенией. В экстремальной ситуации она не стала паниковать, а бросилась на помощь людям. Нам особенно приятно, что Евгения не так давно стала руководителем Аксубаевского отделения «Молодой гвардии». Она настоящий герой, на которого надо равняться, - отметил руководитель Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» Динар Бариев, вручая Евгении Красновой медаль «Герой нашего времени».