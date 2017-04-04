В дореволюционный период остро стояли вопросы санитарного состояния города Казани. О том, как на стыке XIX и XX веков обстояло дело с экологией городских водоемов и сознательностью казанцев, какие меры предпринимали власти для поддержания чистоты в Казани, рассказывает старший специалист Государственного комитета РТ по архивному делу Ляйсан Захарова.



Важной водной артерией города, его градообразующим элементом являлся Булак. К концу XIX века на улицах Правая и Левая Набережные Булака располагались различные общественные здания, культовые сооружения, жилые дома. Тут располагались Казанское реальное училище, Казанская вторая гимназия, казенный винный склад, прачечное заведение Кудрявцевой, общественные бани Гутмана, Меркулова, Брызгалова, Щербакова.

В конце XIX - начале XX века по Булаку передвигались довольно крупные лодки. На берегах протоки шумели ежегодные ярмарки, устраивались народные гулянья. В результате активной жизнедеятельности казанцев Булак постепенно стал превращаться в сточную канаву.

Следует отметить, что и топографическое расположение Булака было невыгодным. Рыбнорядская площадь с прилегающими к ней улицами, обе набережные Булака и все выходящие на него улицы имели наклонное расположение. Специально для слива нечистот по бокам протоки были устроены дощатые желоба. Медико-санитарная культура горожан была весьма низкой. И после дождей, когда боковые желоба наполнялись текущей в Булак водой, обыватели пытались заодно сплавить в него навоз и нечистоты.

Интенсивная торгово-промышленная жизнь также неблагоприятным образом сказывалась на состоянии этой протоки: в нее через трубы спускались использованные воды из близлежащих бань, завода и винного склада. Булак имел загнивающие донные отложения, и около него постоянно ощущался запах аммиака и сероводорода. Запах испарений, исходящих от Булака, был настолько невыносимым, что жители близлежащих улиц не могли открывать окна.

Городские власти, понимая всю серьезность положения, неоднократно рассматривали вопросы оздоровления Булака. Но все предложения оставались лишь проектами. На протяжении нескольких десятилетий велись лишь чисто теоретические споры о целесообразности, выгодности того или иного проекта. Но все, что предлагалось учеными и рассматривалось на заседаниях Думы, в силу определенных причин не находило реального воплощения. Среди предложений были такие, как установка деревянного днища на Булаке, устройство канализационной трубы, промывка протоки водами артезианских колодцев, а также засыпка Булака.

Нельзя сказать, что городские власти ничего не делали для оздоровления протоки. Например, в 1853 году дно Булака замостили булыжниками. Но поднявшийся уровень протоки способствовал замедлению течения воды, что со временем вновь привело к заиливанию дна Булака.

В 1873 году правление Казанского университета испросило разрешение у городской Думы допустить устройство стоков нечистой воды из университетских и клинических зданий в Булак. Но ему отказали, признав это невозможным.

Проблема Булака была очень тесно связана и с проблемой оздоровления озера Кабан и реки Казанки. Так, например, на заседании Казанской городской Думы 3 марта 1878 года рассматривались вопросы о принятии мер по устранению засорения озера Кабан. Были приняты обязательные для жителей Казани правила, которые заключались в следующем: «Не дозволяется проезд обозов по озеру Кабан, воспрещается как по берегам озера Кабан, так и в самое озеро свалка навоза и других каких бы то ни было нечистот или веществ, могущих засорить озеро».

Следует отметить, что жаркие споры на заседаниях Думы о способах очистки Булака, озера Кабан так ни к чему и не привели.

В 1880 году утвержденным Казанской городской Думой постановлением о содержании фабрик и заводов воспрещалось «выкидывание в Кабан, Булак, Казанку и другие водоемы отбросов фабрично-заводского производства, а также спуск в них жидких нечистот». В договора на прокладку тех или иных объектов (нефтепроводы, водосточные трубы и т. д.), заключенных между промышленными предприятиями Казани и Казанской городской управой, включались пункты о соблюдении санитарных условий при их эксплуатации.

Санитарное состояние города, его благоустройство находились в непосредственном ведении казанского городского головы. Именно к нему обращались горожане с вопросами о загрязнении улиц и площадей. К примеру, 14 февраля 1897 года директор Казанского ветеринарного института сообщил городскому голове Дьяченко о свалке нечистот вблизи института. По его распоряжению казанским полицмейстером за свалку нечистот были привлечены к ответственности крестьяне, а одного крестьянина, нарушившего правила санитарии, заставили убрать сваленный навоз.

Надо отметить, что городские власти не всегда быстро реагировали на обращения жителей по поводу медико-санитарных проблем. Об этом свидетельствует, например, растянувшаяся практически на десятилетие переписка домовладельцев Малой и Большой Игумновых слобод с городскими властями о закрытии химического завода Ушкова, отравлявшего удушливыми газами воздух.

В целях улучшения санитарного состояния города Казанская городская Дума на своих заседаниях уделяла особое внимание вопросам охраны леса, устройства и содержания в городской черте садов, скверов, сохранения и искусственного разведения ценных пород рыб. В 1910 году при Думе была образована Садовая комиссия, которая заведовала городскими садами, бульварами, парками, посадками деревьев.

В первые годы советской власти одной из наиболее эффективных форм санитарной очистки городов и их благоустройства стали субботники.

Как известно, первый коммунистический субботник состоялся 12 апреля 1919 года в депо «Москва-Сортировочная» Московско-Казанской железной дороги. В нем участвовали 15 человек, работали беспрерывно до 6 часов утра и отремонтировали 3 паровоза.

10 мая 1919 года уже состоялся первый массовый (с участием 205 человек) коммунистический субботник на Московско-Казанской железной дороге. По решению IX съезда РКП(б) 1 мая 1920 года был проведен всероссийский субботник. Население Казани и Казанской губернии приняло в нем активное участие.

В отчете о проведении первомайского субботника в Казани отмечено, что в нем принимали участие 20 тысяч человек. Горожане были задействованы в очистке от мусора улиц, площадей, дворов, садов, вывозе собранной грязи, в посадке деревьев, разбивке новых садов, на различных ремонтных и строительных работах. Так, например, в депо «Юдино» было выпущено из ремонта 5 паровозов, отремонтировано 2 паровоза.

Сохранились отчеты о проведении первомайского субботника в уездных городах Казанской губернии, свидетельствующие о трудовом энтузиазме горожан. Так, в городе Елабуге в субботнике участвовали почти 1,5 тысячи человек. В этот день было заложено здание столовой, состоялось открытие института народного образования, произведена посадка деревьев, кустарников.

Большую активность проявили жители Чистополя: свыше 5 тысяч человек вышли на первомайский субботник 1920 года. В городе состоялась закладка народного дома, постройка моста через реку Ерыклы.

В работу по проведению субботников активно включались партийные, комсомольские и профсоюзные организации. В 1920-е годы, например, в программу проведения Недели профдвижения наряду с собраниями членов профсоюзов, чтением лекций, докладов по истории профсоюзов включались и субботники.

Традиция проведения субботников сохранилась до наших дней. Архивные фотодокументы свидетельствуют о проведении субботников в Казани и республике. На фотографиях запечатлены работники Казанского механического завода, Чистопольского часового завода, производственного объединения «Спартак», Татарского статистического управления, студенты Казанского ветеринарного института, Казанского филиала Московского энергетического института, руководители республики, участвующие в субботниках по строительству различных объектов, уборке городских улиц, озеленению территорий.

Субботники, акции по очистке территории самым положительным образом отражаются на экологической обстановке в республике, делают людей ответственными за состояние природы.