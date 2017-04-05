«Наши саженцы заливают реагентами, помогите!» - с таким призывом обратились к нам читатели «Казанских ведомостей», проживающие в доме №48 по улице Карбышева.

Корреспонденты газеты незамедлительно отправились по указанному адресу.

Дому №48 около 40 лет, и он один из шести, объединенных общим двором. Построен еще по советским проектам, когда архитекторы и проектанты щедро отводили места под детские площадки, хозяйственные нужды и конечно же зеленые насаждения. Как правило, счастливые новоселы тогда сами засаживали деревьями и кустарниками участки вокруг дома: хотелось, чтобы было зелено и птички на деревьях щебетали. А проблем с автостоянками в то время не было - автовладельцев во дворах можно было по пальцам пересчитать.

- Деревья с торца нашего дома (у пятого подъезда) мы с соседками сажали еще с мужьями, - рассказывает местная жительница Валентина Андреевская. - Всего десять. Все саженцы принялись хорошо, с годами вымахали. Теперь уже и мужья наши ушли на вечный покой, и половину деревьев срубили хозяйственники по разным причинам.

Но жители пятого подъезда мириться с таким положением не хотят и каждую весну на этом пятачке высаживают саженцы кустарников и цветы.

Но, увы, за зиму они почти все гибнут.

- Вот уже третий год, вместо того чтобы вывозить снег со двора на полигон, работники ООО «Танкодром» сталкивают его мини-тракторами прямо на дворовую клумбу, - возмущаются жильцы дома. - От такой тяжести кустарники ломаются, от реагентов портится по весне земля, и наши саженцы просто погибают: не могут прорасти в отравленной почве. К тому же трактором сломали железную ограду. Если ее уберут, а новую не поставят, автомобилисты тут же займут место под парковку. Но нам хочется красоты и свежего воздуха!

Главный инженер ООО «Управляющая компания «Танкодром» Александр Локтев претензию жильцов принимает, правда, при этом уточняет, что заявки от жильцов этого дома на вывоз снега не поступало.

- Невозможно вывезти снег со всех дворов, - объясняет Александр Локтев. - Причины разные, и все они объективные. К примеру, вывоз снега зависит от начислений за уборку двора. Если дом небольшой, то соответственно и денег с него мало собирается. Их достаточно только на уборку тротуаров и проездов. Порой мешают работе техники узкие дороги, где невозможно развернуться погрузчикам. Конкретно по этому адресу скажу, что в январе - феврале мы сталкивали снег на газоны с торца дома именно по просьбе жителей. Они жаловались на то, что невозможно проехать на машинах к подъезду. Но если бы поступила заявка на вывоз этого самого снега, мы сделали это без проблем.

Получается, как в татарской поговорке: «Еламаган балага ими бирмиляр» - «Младенцу, который не кричит, грудь не дают». Вместо того чтобы митинговать у подъезда и высказывать недовольство работой жилищников, жителям надо бы сходить в УК, написать официальную заявку. Может, и не было бы снежной горы под их окнами. А в случае невыполнения заявки уже на законных основаниях можно предъявить претензию управляющей компании. Без письменного обращения у жилищников один ответ: «Нет заявки - нет проблемы».

О том, что нашим собственникам жилья многоквартирных домов не хватает грамотности в сфере ЖКХ, на недавней встрече с журналистами говорил исполнительный директор НП «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов. Центр помимо защиты прав граждан в сфере ЖКХ оказывает населению образовательную помощь. Здесь работает школа грамотного потребителя, где специалисты обучают слушателей, как правильно выстраивать отношения с управляющей компаний, рассказывают о правах собственников и дают массу полезной информации. Как раз в апреле должны открыться очередные курсы. Записаться на них может любой желающий, занятия бесплатные. Обращаться по телефону 8(843)236-29-97. Принимают граждан по вопросам ЖКХ по адресу: Казань, ул. Лобачевского, 10в.