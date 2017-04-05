В стартовом составе у казанцев в полуфинальном матче против «Урала» Лестьенн и Рочина. Но при этом ожидания на то, что вот сейчас-то все поменяется в скучной игре «Рубина», быстро испарились. Все передачи волжане отдавали партнерам так, чтобы не было ни малейшего шанса ими воспользоваться.

А тут и гол подоспел. Не мудрствуя лукаво, игроки «Урала» навесили во вратарскую и герой последних матчей Ильин обманул Рыжикова с близкой дистанции - 1:0 на 13-й минуте. Играть после пропущенного гола «рубиновые» предпочитали в одиночку, что заметно упрощало действия хозяев.

Первым проснулся Рочина, сделавший наконец идеальный пас на фланг Лестьенну, который тут же перекинул мяч в штрафную, где Жонатас гениально сыграл головой – 1:1. Концовка первого тайма опять прошла под нажимом «Урала», но кончиться все могло неожиданно – Набуиллина сбили в штрафной хозяев – пенальти. Но Жонатас умудрился не попасть в ворота. К перерыву счет так и остался 1:1.

А на 58-й минуте трибуны стадиона в Екатеринбурге зажглись от восторга – Новиков, опять никем не прикрытый, с близкого расстояния пробил Рыжикова – 2:1.

Время шло, а «Рубин» растранжирил три момента: «отличились» Жонатас, Бурлак и Ткачук.

«Рубин» Грасии в очередной раз разочаровал казанских болельщиков.