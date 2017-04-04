Сотрудники «Казанских ведомостей» вместе с главным редактором газеты Венерой Якуповой поиграли с воспитанниками детского сада №77 Вахитовского района в советские игры.

Гвоздем утренника «Хуш килден, гузел яз» - «Да здравствует красавица весна» в детском саду стали не только привычные песни и танцы. В этот раз дети показали своим родителям, как они умеют играть. А правилам советских игр научились из книги главного редактора «Казанских ведомостей» Венеры Абдулловны «Музей детства в Казани». На страницах сборника собраны описания 132 игр, в которые играли в детстве наши бабушки и дедушки, мамы и папы. Так, воспитанники старшей подготовительной группы от души побегали, играя в «Горелки», попрыгали настолько высоко, чтобы их не задела «Удочка», а также показали, где у них находятся «Ухо, горло, нос» на рекордной скорости. Как ни странно, увлекательнее малышам было играть не столько со сверстниками, сколько со своими родителями. Как же ребята радовались, видя, что и их мамы и папы могут веселиться вместе с ними!

Подобные игры, по словам воспитателей, делают детей более внимательными и смышлеными. Наряду с обучением чтению, счету или языкам, родителям стоит уделять внимание и такому подвижному способу развития своих малышей.

Подробнее читайте в следующих выпусках газеты «Казанские ведомости».