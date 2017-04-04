Всего будут реконструированы 13 объектов, также будут построены новые.

На сегодняшнем совещании в мэрии Казани главный архитектор города Татьяна Прокофьева рассказала о будущих изменениях в исторической части города. В частности, она отметила, что будет отремонтирован комплекс со студенческим хостелом Казанского инновационного университета имени Тимирясова на улице Московской. Будет сделан пристрой к производственному зданию фабрики на ул. Фаткуллина.

Также будет реконструировано административно-торговое здание на улице Нариманова. Всего будут реконструированы 13 объектов.