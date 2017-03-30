Овен

Если вы все правильно спланируете, то ваши задумки на этой неделе обязательно реализуются, причем одна из них принесет вам неплохой доход. Успешным окажется обращение в официальное учреждение или предприятие сферы услуг. Не исключена потеря дорогой для вас вещи.

Телец

Увы, есть большая вероятность того, что вас подведут, возможно, коллеги или даже друзья. Поэтому будьте внимательны и сумейте вовремя перестроиться. Вам также понадобится твердость в решении сложного семейного вопроса. Не исключен сюрприз от любимого.

Близнецы

Один из дней этой недели принесет вам решение вопроса, от которого, как окажется, многое зависит в вашей жизни. Сейчас психологически вы готовы к переменам в своей судьбе, и звезды вам в этом помогут, поэтому рискуйте и действуйте без оглядки на обстоятельства!

Рак

Ваши попытки наладить свою личную жизнь окажутся успешными. Свежий взгляд на старую проблему даст вам надежду на ее благополучное разрешение уже в ближайшем будущем. Риск в денежных делах лучше исключить, избегайте чрезмерного физического напряжения.

Лев

Причиной ваших неудачных поступков на этой неделе может стать ваша сосредоточенность на своих чувствах и эмоциях. Вам сейчас не хватает трезвости в суждениях и следования железной логике, не доверяйте интуиции. Лучше ничего не менять в жизни - станет только сложней.

Дева

Совершенно неожиданно для себя вы откроете чужой обман. Не исключено недолгое путешествие в выходные, там вам удастся снять напряжение прошлой рабочей недели и завести приятное знакомство. Пропажа, из-за которой было столько шума в семье, вдруг обнаружится.

Весы

Ваше физическое состояние отличное, настроение бодрое. Возможны деловые предложения не только от партнеров, но и от друзей. Одни инициативы покажутся вам интересными и приемлемыми, без условий согласившись, вы многое получите; другие же вызовут лишь раздражение.

Скорпион

Вам наконец-то удастся закончить дело, которое вы постоянно откладывали по разным причинам. Появится возможность дополнительного заработка, если все пройдет удачно, то это станет постоянным источником дохода для семьи, хотя вам могут и помешать...

Стрелец

Не исключены события, которые станут для вас полной неожиданностью. В таком случае не паникуйте и не совершайте непродуманных поступков, ведь важно уметь разумно реагировать не только на неприятные известия, но и на те, что приносят чрезмерную радость. Вам удастся выполнить свое обещание.

Козерог

Вам придется в очередной раз встретиться со своим прошлым: возможен визит друга детства, письмо от дальних родственников или кто-то напомнит о событиях в годы учебы. Не исключено, что придется заплатить по старым счетам. Выходные подарят интересное общение вне привычного круга.



Водолей

Вполне вероятно, что кто-то из вашего окружения намеренно введет вас в заблуждение. Вам придется собрать дополнительную информацию и сделать звонки людям, которым вы доверяете, прежде чем приступить к реализации задуманного. Ваша помощь родным окажется кстати.



Рыбы

Эта неделя может огорчить вас пустым обещанием человека, на которого вы надеялись. В то же время вам представится отличная возможность взять инициативу в свои руки и своими силами благополучно решить дело. Не исключено, что вас наконец заметит человек, к которому вы неравнодушны.