В Казани владельцы 402 квартир в 5-м доме ЖК «Акварель» получат ключи.

По поручению Президента РТ Рустама Минниханова создана постоянно действующая правительственная комиссия во главе с исполняющим обязанности Премьер-министра РТ Алексеем Песошиным. Идет целенаправленная и планомерная работа по завершению строительства проблемных домов в Казани, Челнах и других городах республики.

Достроен дом по адресу: ул. Чистопольская, д. 71а в Казани. Жильцы 5-го дома ЖК «Акварель» в ближайшее время получат ключи от своих квартир.

Президент РТ держит на постоянном контроле данный вопрос. Комиссия выявляет замечания по каждому дому и занимается поиском источников финансирования. Достроить проблемный дом удалось благодаря реализации активов «Свея».