На дворе долгожданная весна. Сугробы почти растаяли, солнечных дней становится все больше. Впереди садово-огородные работы, планы на отпуск, подготовка тела к летнему сезону и правильный выход из затяжной зимы. В этот переходный период особенно актуален вопрос: как привести себя в форму к лету? С ним «КВ» и обратились к казанским женщинам. Ведь у каждой прекрасной дамы свой особенный секрет красоты и здоровья.

Марина Новикова, работник банка:



- Красивой и ухоженной нужно быть круглый год, а не только летом. Вы когда-нибудь замечали, какая нежная и бархатистая кожа у японок, какие ухоженные и здоровые у них волосы? Причем сколько бы не было лет японской женщине - 20 или 40, ее кожа практически безупречна, она словно фарфоровая. Это ведь не просто дар природы, а результат определенных действий. Я увлеклась этим интересным феноменом, начала читать множество материалов о том, как японки ухаживают за собой, что едят, даже смотрела разные передачи. И в итоге отметила для себя несколько полезных моментов.

Во-первых, японки мало пользуются косметикой, а если и делают это, то тщательно удаляют макияж перед сном. Тональный крем, пудра и румяна в любом случае забивают поры. Правильно очищенная кожа стареет медленнее, выглядит свежей и сияющей. Во-вторых, постепенно я перешла на зеленый чай. В-третьих, регулярно наношу на кожу маски из разных видов глины. Белая глина хорошо очищает кожу от загрязнений, улучшает кровообращение, а голубая повышает тонус, улучшает цвет кожи. Наконец, раз в неделю нужно устраивать себе банный день, причем это должен быть целый ритуал - от веника до натирания маслами и ароматного чая. После бани тело действительно преображается.

Альфия Вагапова, менеджер по продажам:



- Единственное, что я меняю в своем образе жизни перед летом, - перестаю носить тяжелые сумки. Не поверите, но в этом есть большой смысл. Сразу становится легче всему организму - от рук и спины до ног. Да и ходить так приятнее. Так что призываю девушек скорее перейти к маленьким и легким сумочкам. Пожалуй, это все, что я делаю специально перед началом летнего сезона. Все остальное время - круглый год, каждый день - я тщательно ухаживаю за собой. Нужно любить себя, а секретов красоты много. К примеру, я обожаю увлажняющие маски с творогом и медом. После них кожа становится шелковистой и бархатистой. Моя мама часто использует маску с медом и листьями алоэ.

Наталия Фомичева, парикмахер:



- Буквально две недели назад начала ходить в фитнес-клуб, чтобы привести себя в форму к пляжному сезону. Сначала минут 40 занимаюсь на степпере. Кстати, на этом тренажере при усиленной нагрузке можно потерять 800 - 900 калорий всего за 40 минут. Даже бег не дает таких результатов. Потом в силовом зале выполняю упражнения на пресс, мышцы рук и ног в зависимости от дня недели. Также изменила питание и цвет посуды. Недавно купила тарелки черного и синего цветов. На ужин ем полезные салаты. Сейчас хочу попробовать салат по новому интересному рецепту - из красного болгарского перца, брокколи, жареного миндаля с лимонным соком и оливковым маслом. Главное - не забросить это начинание. Ведь красивой и здоровой хочется быть всегда, а не только летом.

Алевтина Власова, ветеринар:



- Честно говоря, ничего особенного для подготовки к летнему сезону я не делаю. У меня есть лишь одно главное правило, которому я всегда следую и которое, возможно, бережет от многих болезней: стараюсь ни с кем не ссориться, ни на кого не держать обиды и как можно чаще улыбаться. Женская красота зависит от внутреннего состояния. Поэтому нужно баловать себя, меньше расстраиваться. Что касается питания, то я хорошо запомнила слова мамы, которые она всегда мне говорила, и теперь следую им. В рационе женщины обязательно должны присутствовать печенка, гречка и капуста. В детстве я терпеть не могла печенку, а сейчас периодически готовлю из нее вкусные блюда, например, запекаю ее с картофелем и сыром.

Татьяна Бегичева, риелтор:



- Я начала ходить на танцы. После занятий самочувствие великолепное, настроение всегда хорошее, море сил. Люблю не только танцевать, но и смотреть танцевальные соревнования. Это такой заряд энергии и позитива! Помимо танцев я делаю специальный массаж лица и шеи. Правильный массаж расслабляет кожу, снимает любое напряжение, отечность.