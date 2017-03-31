Я возглавляю службу по персоналу коммерческой организации. Хотелось бы уточнить: необходимо ли подавать документы для установления пенсии на бумажных носителях в случае их представления в форме электронного документа или электронных образов документов при условии документального согласия граждан, состоящих с нами в трудовых отношениях?

Елена



Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, частью 3 статьи 21 Федерального закона от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях» работодателю предоставлено право обращаться за установлением страховой пенсии, выплатой и доставкой страховой пенсии застрахованным лицам, состоящим в трудовых отношениях с ним, с их письменного согласия.

В развитие положений Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ пунктом 80 административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, утвержденного приказом Минтруда России от 19.01.2016 №14н, предусмотрена возможность представления работодателем заявления и документов, необходимых для получения названной государственной услуги, в электронном виде по защищенным каналам связи, заверенных усиленной квалифицированной подписью.

Исходя из положений указанных нормативных правовых актов, работодатели вправе представить документы для установления пенсии в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица.

Таким образом, в случае представления вами электронных документов в порядке, предусмотренном законодательством, или электронных образов документов, необходимых для установления пенсии, по защищенным каналам связи, заверенных усиленной квалифицированной подписью, представление указанных документов на бумажных носителях не требуется.

Также необходимо отметить, что на основании статьи 28 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ страхователь несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых им для установления и выплаты страховой пенсии, а также за достоверность сведений, представляемых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования.