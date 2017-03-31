Объясните, в каких случаях пенсионер теряет право на надбавку к пенсии при достижении 80 лет.

Виолетта



В управлении Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани нам пояснили, что согласно ФЗ от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в сумме, равной 100% суммы, предусмотренной частью 1 статьи 16 настоящего Федерального закона.

Перешагнувшие 80-летний рубеж граждане получают повышенную пенсию - для них установлена двойная фиксированная выплата к страховой пенсии. Для обычных пенсионеров на 1 января 2017 года она составляет 4558,93 рубля, но, когда человеку исполняется 80 лет, фиксированная выплата увеличивается до 9117,86 рубля.

Обращаться в территориальные органы ПФР для перерасчета пенсии в этом случае не нужно. Такой перерасчет органы ПФР производят в беззаявительном порядке с даты, когда пенсионеру исполняется 80 лет. В новом размере пенсионер получит пенсию уже на следующий месяц.

Если вы являетесь получателем пенсии по случаю потери кормильца (СПК), то фиксированная выплата по достижении вами 80 лет не предусмотрена, так как повышение фиксированной выплаты страховой пенсии предусмотрено к страховой пенсии по старости и по инвалидности.

Напоминаем, что инвалидам I группы, достигшим 80 лет, пенсия не увеличивается, так как они уже получают ее в связи с инвалидностью.

Если за 80-летним человеком осуществляется уход, то к его пенсии может быть установлена компенсационная выплата в размере 1200 рублей. Но здесь необходимо соблюдение важных условий: компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному лицу, не стоящему на учете в службе занятости, не являющемуся пенсионером. При этом проживает ли ухаживающий человек вместе с пенсионером или нет, является ли членом его семьи, значения для установления выплаты не имеет.

Для установления компенсационной выплаты пенсионеру и трудоспособному неработающему лицу следует обращаться в клиентскую службу управления ПФР по месту жительства с заявлением, паспортом, трудовой книжкой, справкой из службы занятости, в случае обучения ухаживающего по очной форме в образовательном учреждении - со справкой этого учреждения, по предварительной записи.