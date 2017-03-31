Я военнослужащий. Получаю пенсию за выслугу лет (по инвалидности) от силового ведомства. Имею ли право на страховую пенсию по старости?

О.Т.



Как ответили нам специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, военнослужащие и приравненные к ним категории граждан имеют право на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности, предусмотренных Законом Российской Федерации от 12.02.1993 по линии силовых ведомств, и страховой пенсии по старости (без учета фиксированной выплаты) при соблюдении одновременно следующих условий:

- достижение общеустановленного возраста выхода на страховую пенсию по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет (за исключением граждан, замещающих государственные должности);

- наличие не менее 15 лет страхового стажа;

- наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не менее 30;

- установление пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силовых ведомств.

Согласно положениям Федерального закона «О страховых пенсиях» продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости, в 2015 году составляла 6 лет и начиная с 01.01.2016 ежегодно увеличивается на один год до достижения 15 лет в 2024 году.

Страховая пенсия по старости назначается при наличии величины ИПК не ниже 6,6 (в 2015 году) с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения в 2025 году величины 30.

При этом необходимая продолжительность страхового стажа и величина ИПК при назначении страховой пенсии по старости на общих основаниях определяются на день достижения общеустановленного пенсионного возраста.

Таким образом, для военных пенсионеров, достигающих (достигших) в 2017 году возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно), продолжительность страхового стажа для установления страховой пенсии по старости (без учета фиксированной выплаты) составляет 8 лет, величина ИПК - 11,4.