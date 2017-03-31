В ходе заблаговременной подготовки документов к назначению досрочной пенсии в связи с педагогической деятельностью из расчета моего специального стажа были исключены периоды нахождения на курсах повышения квалификации. Почему не засчитываются эти периоды моей работы в льготный стаж?

Светлана Евгеньевна

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани ответили, что действующее пенсионное законодательство в качестве основного условия предоставления права на назначение пенсии по старости ранее общеустановленного пенсионного возраста педагогическим работникам предъявляет требование наличия льготного стажа 25 лет. Также Правилами зачета в льготный стаж (от 11 июля 2002 г. №516, далее - Правила №516) включаются периоды работы, выполняемой постоянно в течение полного рабочего дня, за которые уплачиваются страховые взносы в ПФР.

Для педагогических работников это означает непосредственное выполнение трудовых обязанностей согласно занимаемой должности на основании трудового договора с работодателем в течение рабочего времени, норма которого устанавливается за ставку заработной платы (должностной оклад). При этом в рабочее время, например, учителя общеобразовательной школы включается нормированная часть работы - учебные часы, а также другая ненормированная педагогическая работа, предусмотренная должностными обязанностями, - методическая, организационная, воспитательная.

Периоды деятельности, которые не предусмотрены Правилами №516 и не обусловлены выполнением трудовых обязанностей по характеру и условиям труда, соответствующим занимаемой должности, на которую принят работник, не включаются в стаж на соответствующих видах работ, например, курсы повышения квалификации.

Направление работника на курсы повышения квалификации с отрывом от работы осуществляется на основании соответствующего приказа работодателя о сохранении за работником места работы и средней заработной платы по основному месту работы на период его отсутствия.

Таким образом, работнику в период нахождения на курсах повышения квалификации с отрывом от работы выплачивается средняя заработная плата, а при выполнении трудовой функции - заработная плата в полном объеме, установленная за ставку (должностной оклад). Следовательно, работнику в период обучения на курсах повышения квалификации не могут выплачиваться одновременно две выплаты (средняя заработная плата и заработная плата за ставку).

На основании вышеизложенного периоды, когда работник находился на основании соответствующего приказа работодателя на курсах повышения квалификации, не могут быть включены в стаж на соответствующих видах работ в силу того, что в такие периоды работником не выполняется в течение полного рабочего дня работа, дающая право на досрочную пенсию.