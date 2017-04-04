Зимой в новостных сообщениях то и дело появлялась информация о высадке детей из общественного транспорта по причине безбилетного проезда. Упоминались Новосибирская и Челябинская области, Республика Хакасия. В связи с этим министр транспорта РФ Максим Соколов предложил внести поправки в действующее законодательство, касающиеся ситуации с принудительной высадкой из общественного транспорта детей-безбилетников. «Казанские ведомости» выяснили, готов ли общественный транспорт Казани к подобным поправкам в законодательстве.



Автобус не без щедрых пассажиров

Для эксперимента прошу свою подругу на один день отпустить со мной ее 10-летнего брата Максима. Юный сорванец оказался тем еще шантажистом - за участие в эксперименте он попросил купить ему новую игрушечную машинку. Пришлось пойти на поводу - соглашаюсь на его условия.

Стоим на остановке «Академика Парина». В 6 часов вечера подъезжает автобус. Для чистоты эксперимента мы с Максимом заходим в разные двери и делаем вид, что незнакомы. Пассажиров в транспорте оказалось немного, поэтому Максим на виду не только у меня, но и у кондуктора.

Крупная женщина с валидатором в руках принялась принимать плату за проезд у зашедших пассажиров. К Максиму кондуктор подходит уже второй раз, мальчик растерянно копошится в карманах, якобы ищет деньги.

- Проезд оплачивать будем? - сурово спрашивает Максима кондуктор.

Мальчик не растерялся и рассказал легенду, которую мы до этого с ним придумали:

- Я еду с тренировки, видимо, деньги обронил по дороге на остановку, - жалостно говорит он.

Кондуктор недовольно морщится и на повышенных тонах заявляет, что проезд на автобусе без билета запрещен и он должен выйти на следующей остановке.

По лицу Максима видно, что он растерян и не знает, как упросить кондуктора оставить его в автобусе.

Больше всего в этой ситуации удивила реакция находившихся рядом пассажиров: одни делали вид, что ничего не слышат и не видят, другие с интересом ждали продолжения. Я хотела уже сама заплатить за Максима, как вдруг откликнулся пожилой мужчина:

- Это за мальчика, - сказал он и протянул деньги кондуктору.

Ура! Есть еще неравнодушные и сочувствующие люди!

Контролер с пониманием

Следующее место нашего эксперимента - электрички.

Приезжаем на железнодорожный вокзал «Казань-1» и выбираем ближайший рейс - «Казань - Арск». В билетные кассы мы не пошли, решив, что проезд оплатим прямо в электричке контролеру.

Прибыла наша электричка, на входе билеты никто не проверил. Пассажиров немного, основной контингент - пожилые люди. Садимся с Максимом на разные сидения и снова делаем вид, будто незнакомы.

Как только поезд тронулся, в вагон зашел мужчина с маленькой сумочкой на поясе и стал проверять билеты пассажиров. Очередь дошла до Максима. Мальчуган уже настолько уверенно чувствовал себя в роли зайца, что с легкостью разжалобил контролера и добился безбилетного проезда до конечной остановки.

- Только пусть тебя встретят родители и заплатят за твой проезд, не высаживать же тебя в такую темень, - доброжелательно ответил контролер.

По-моему, отличный выход из ситуации - и ребенок благополучно доедет, и контролер получит деньги. Конечно, доезжать до конечной станции мы с Максимом не стали, вышли на следующей остановке, поблагодарив контролера за человечность и рассказав ему о нашем эксперименте.

- Когда пассажир находится в транспорте, за него полную ответственность несут сотрудники транспортного средства, я бы просто не смог высадить ребенка на полпути, мало ли что с ним может произойти. Я сам отец двоих детей, поэтому с пониманием отношусь к безбилетным детям, если, конечно, это не детская шалость, - комментирует контролер.

И что же делать?

Эксперимент мы решили на этом завершить: не хотелось больше мучить ребенка и провоцировать кондукторов. И так уже ясно, что не каждый сотрудник общественного транспорта может проявить сочувствие к проблеме ребенка. А ведь если бы Максим действительно послушно вышел из автобуса, в темноте и незнакомом месте с ним могло произойти все что угодно. Может быть, новые поправки в закон изменят ситуацию с безбилетным проездом детей.

В комитете по транспорту исполкома Казани нам сообщили, что в конце января 2016 года в исполком поступила Правительственная телеграмма министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова о недопущении высадки из транспортных средств общего пользования детей, не оплативших проезд. В соответствии с ГК РФ допускается самозащита гражданских прав, при этом способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Высадка детей в условиях низкой температуры воздуха не является соразмерной нарушению (бесплатный проезд) и может повлечь возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья ребенка.

Комитетом по транспорту 25 января 2016 года содержание указанной телеграммы доведено до сведения руководителей предприятий городского пассажирского транспорта. С водительским и кондукторским составом проведены дополнительные инструктажи.