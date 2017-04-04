Третья гора - территория, обрамленная улицами Калинина, Вишневского, Тихомирнова. Попасть туда можно, поднявшись по крутой лестнице у Министерства земельных и имущественных отношений РТ. Сразу же за зданием министерства начинается заповедный уголок Казани. Сюда на прогулку нас пригласили местные жители Татьяна Николаевна и Василий Анатольевич Самойленко.

Историческая справка

Третья гора - историческое место Казани. Раньше эта гора называлась Шарной. В 1714 году здесь по указу Петра I была основана суконная фабрика. Вблизи нее в 1719 году также по указу Петра I создается помповый (кожевенный) завод. Так Третья гора стала частью рабочей слободки, выросшей вокруг фабрики и завода.

Летом 1774 года на Шарной горе стояла одна из артиллерийских батарей, защищавших город от войска Емельяна Пугачева. Сюда осенью 1833 года приходил Пушкин, собиравший в Казани материалы для книги о пугачевском бунте. В XIX веке на Третьей горе селилась в основном городская интеллигенция, в том числе профессора Казанского университета, ученые, врачи.

Жизнь в режиме ожидания

…Деревянные дома. Некоторые из них выглядят обветшавшими. Другие дома ухоженные, калитки в сад крепкие. На крышах нескольких избушек установлены тарелки спутникового телевидения. А в конце улицы - настоящий раритет - колонка. И что удивительно, колонка работающая! Когда бывают перебои с водоснабжением, местные жители ходят сюда за водой. Они бережно укутали колонку теплоизолятором, чтобы зимой не перемерзала. Вот так на одной улице мирно соседствуют век XXI и XIX.

- Деревянная застройка на нашей улице не представляет исторической ценности, но она формирует историческую архитектурную среду города. Здесь есть дома, которые могут быть интересны для историков и краеведов, - рассказала Татьяна Николаевна, открывая свою домовую книгу. - Например, в нашем доме №24 по улице 2-й Привольной с 1934 по 1954 год жил Константин Николаевич Гартунг, рожденный 3 марта 1890 года. Фамилия редкая, но известная. Старшая дочь

Александра Сергеевича Пушкина Мария вышла замуж за генерал-майора, управляющего императорскими конными заводами в Туле и Москве Леонида Николаевича Гартунга. Вполне возможно, Константин Николаевич Гартунг - представитель рода, который породнился с семьей Пушкина. Хотелось бы, чтобы специалисты, имеющие доступ к архивам, помогли прояснить этот вопрос. Если факт родства казанского Гартунга и Пушкина подтвердится, то это может стать весомым аргументом для включения дома в список памятных мест Казани.

А в пустующем сейчас доме №35 проживала семья Огарковых. В 1965 - 1968 годах начальником Приволжского военного округа был Николай Васильевич Огарков, позже он стал начальником Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, маршалом Советского Союза. Родственники ли казанские Огарковы маршалу? Это тоже могут выяснить историки.

- В одной недавней публикации наш район назвали депрессивным. Нас такое определение очень удивило. Да, есть полуразрушенные дома, в них вселяются бомжи. У домов и дорог появляются горы мусора, которые мы с соседями по весне разгребаем. Да, случаются пожары. В октябре прошлого года горел дом, который стоит на самой верхушке горы. Его отлично видно от станции метро «Суконная слобода». По странному стечению обстоятельств в тот день в колонке не было воды, и пожарным пришлось вызывать водовозку с водоканала. За это время обгорела половина крыши, - продолжил экскурсию Василий Анатольевич. - Вы сами видите, что жилые дома поддерживаются в относительно хорошем состоянии. С 1980 года нам говорят: «Вас скоро снесут, готовьтесь к переезду», и люди более 30 лет ждут. Уже два поколения выросли в режиме ожидания. Жильцы не рискуют вкладывать деньги в ремонт домов, благоустройство участков - вдруг завтра придется переезжать. А тем временем дома ветшают… Создается впечатление, что все это делается специально, чтобы люди сами уезжали отсюда.

Еще одна туристическая фишка

- В марте в Казанском государственном архитектурно-строительном университете прошла конференция, на которой обсуждались перспективы развития территории Третьей горы. Но никого из жителей наших улиц на это мероприятие не пригласили. Мы не хотим, чтобы судьба Третьей горы решалась без нас. Мы собственники земельных участков и домов, и с нашим мнением должны считаться. Мы хотим, чтобы улицы Ремесленная, Пехотная, 1-я и 2-я Привольные получили статус исторической застройки. Это даст возможность четко регламентировать все строительные, реставрационные работы на этой территории, - отметили Татьяна Николаевна и Василий Анатольевич.

Если историческую застройку сохранить, то Третья гора может стать центром притяжения для туристов. Летом на улице Тихомирнова бывают пешеходные экскурсии. Здесь туристам показывают дом Иоасафа (Удалова) - епископа Чистопольского, викария Казанской епархии, которого в 2008 году Русская православная церковь причислила к лику святых. Особо любопытные гости поднимаются по тропинке на гору и, к своему удивлению, из современного города попадают в совершенно другой мир - тихие, извилистые улочки, деревянные дома, зеленые сады…

Путешествие в середину XIX века само по себе уже заманчиво. Но для привлечения туристов на Третью гору у местных жителей есть интересные идеи. Например, несколько пустующих и разрушающихся домов можно отреставрировать и организовать в них мини-отели. В распоряжении гостей будет не только традиционный деревянный дом с русской печью, но и сад, огород, приусадебное хозяйство, баня. Такой вид экологического туризма сейчас очень популярен во всем мире.

В одном из домов Третьей горы можно воссоздать типичную обстановку, в которой жили обитатели рабочей слободки в XVIII веке. Еще какой-нибудь пустующий сейчас дом после реставрации мог бы стать музеем быта казанской городской интеллигенции XIX века. Такая экскурсия по Третьей горе органично впишется в пешеходный туристический маршрут по Суконной слободе.

Другие варианты

Застройка XIX века Третьей горы была разработана по инициативе знаменитого архитектора Фомы Петонди. В январе 2016 года на городском градостроительном совете рассматривался проект нового жилого комплекса на Третьей горе. Позже Президенту Татарстана был представлен вариант многоступенчатого архитектурного ансамбля от 7 до 9 этажей с акцентом на 18-этажное высотное здание. Но Рустама Минниханова такой вариант не устроил. Он подчеркнул, что в центральной части Казани необходимо соблюдать рекомендации по сохранению исторической застройки, особенно деревянной. Было предложено проработать другие варианты.

Молодые архитекторы предложили свои идеи по развитию территории Третьей горы:

- смотровая башня на пиковой точке холма;

- мост через улицу Вишневского;

- деревня ремесленников на месте сохранившейся деревянной застройки;

- музей памятников деревянного зодчества Казани под открытым небом;

- перенос лестницы от Министерства земельных и имущественных отношений РТ ближе к станции метро «Суконная слобода»;

- создание безопасного спуска от улицы Ремесленной к улице Тихомирнова.