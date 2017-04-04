Исследования психологов позволяют утверждать, что в силу определенных обстоятельств человек с возрастом склонен становиться более консервативным.

Современные технологии зачастую раздражают или даже немного пугают пожилых людей, потому нередко бывает сложно уговорить их научиться пользоваться компьютером и интернетом. Понять пенсионеров можно - многолетние привычки формируют устойчивую зону комфорта, тогда как освоение чего-то нового обычно связано с определенными неудобствами. Впрочем, никто и не предлагает отказываться от старого и привычного, зато новые открытия определенно могут сделать жизнь пенсионера разнообразнее и интереснее. Однако справедливости ради стоит вспомнить и об опасностях, с которыми связано использование интернета, в особенности для людей, делающих первые шаги в нем. Так чего больше может принести всемирная компьютерная сеть пожилому человеку: плюсов или минусов?

Плюсы

Начать все-таки хочется с позитива. Очевидно, что интернет может принести много нового, полезного или просто интересного в жизнь пенсионера, причем вне зависимости от того, продолжает ли он работать или окончательно ушел на заслуженный отдых.

Первый довод «за» касается именно тех, кто продолжает трудиться, несмотря на уважаемый возраст. Речь идет о повышении конкурентоспособности. Конечно, далеко не во всех профессиях в наше время интернет жизненно необходим, но любой работодатель согласится с тем, что работник, продолжающий заниматься самообразованием и умеющий быстро добывать информацию, окажется значительно полезнее человека, не желающего учиться новому. А интернет, как ни крути, в этом вопросе крайне полезный инструмент.

Второй довод, напротив, коснется тех, кто прекратил активную трудовую деятельность и внезапно обнаружил, что у него появилась масса свободного времени. Конечно, его приятно тратить на семью, но давайте признаем, что человек недвужильный и ему требуется интересный досуг, причем, чем он разнообразнее, тем лучше. Мой дедушка (ему недавно исполнилось 75 лет), например, открыл для себя простые компьютерные игры в соцсетях. Поначалу он очень стеснялся этого увлечения, но вся наша семья вскоре его убедила, что это совершенно напрасно. Теперь в зимние вечера (летом дед обычно занят на огородном участке) он не только читает книги и смотрит телевизор, но и играет. Дедушка моего приятеля после выхода на пенсию не на шутку увлекся историей - плотный рабочий график не позволял ему столько читать прежде. Вряд ли вы сможете представить себе его восторг, когда внук продемонстрировал ему интернет-форум - площадку, где обсуждаются варианты альтернативной истории (есть такое развлечение у историков - моделировать ситуации, когда ход событий мог бы развиваться иначе, чем это случилось в реальности). Своей маме (она еще только готовится к выходу на пенсию) я подключил к телевизору интернет-приставку и показал, как с ее помощью можно смотреть фильмы и сериалы. Уже через месяц она попросила отключить ей кабельное телевидение, потому что перестала им пользоваться. И таких примеров в своем окружении я мог бы набрать не на одну газетную полосу.

Третий довод в пользу интернета - возможность использования портала государственных услуг и интернет-банкинга. Скажу честно, убедить пенсионеров в удобстве этих ресурсов очень непросто: они не доверяют денежные вопросы интернету.

Ситуация немного изменилась с тех пор, как большинство пожилых людей стали получать пенсию на банковские карты, но лишь немного. А ведь портал госуслуг позволяет сэкономить много времени и нервы. Оплата услуг ЖКХ, интернета и телефонии, государственных пошлин и штрафов, подача налоговых деклараций - это лишь краткий перечень того, что легко и просто делается через интернет, безо всякой очереди. Сюда же можно отнести удобство покупок в интернет-магазинах, хотя, к сожалению, недоверие пенсионеров в этом вопросе просто зашкаливает.

Еще один довод «за» - поиск полезной информации. Вслед за моим дедушкой бабушка также стала пользователем интернета, пусть и не столь активным. Главным образом она узнает там прогноз погоды, который играет важную роль в нашем семейном огородном хозяйстве. Пользуется она и советами опытных садоводов и огородников, которые находит на специализированных сайтах. А пожилая мама моей знакомой открыла для себя достоинства всемирной сети, когда попросила дочку найти для нее новые схемы для вязания.

Пожалуй, главное достоинство интернета - возможность общения на расстоянии. С подключением сети в доме мои бабушка и дедушка нашли в соцсетях многих своих знакомых: коллег, одноклассников и однокашников. Учитывая, что свою молодость они провели в Туркмении и их товарищей разбросало по всему бывшему СССР и миру, такая возможность оказалась более чем ценной. Теперь созваниваются со своими друзьями, многих из которых не видели по 15 - 20 лет. А ведь для одиноких стариков радость человеческого общения - главная роскошь. Нередко те из них, кто решился познакомиться с интернетом, находили там новых друзей. В прошлом году одна история всколыхнула сначала англоязычный, а потом и русскоязычный интернет. Молодая девушка - пользователь онлайн-игры, занималась тем, что помогала неопытным игрокам освоиться в игровом процессе. В своих поисках она наткнулась на человека, наигравшего около 600 часов, но так и не добившегося даже мало-мальских успехов. Связавшись с ним, она узнала, что этот игрок - пожилой мужчина, страдающий тремором рук. За один год он сначала потерял сына, а затем, прямо на Рождество, - супругу. На его попечении осталась 11-летняя внучка. По признанию мужчины, играть он стал для того, чтобы бороться с депрессией, отгонять дурные мысли. «Эта игра поддерживает мой разум в тонусе. Я словно живу здесь», - высказался пенсионер. В игре мужчина нашел новых друзей, которые, кроме прочего, собрали деньги для того, чтобы он смог посетить тематический фестиваль и встретиться с ними в реальной жизни.

Минусы

Что же, может показаться, что интернет - это сплошной позитив. Увы, это не так, поэтому пришло время добавить пару больших ложек дегтя в бочку с медом.

Первое, чего опасаются родственники пожилых людей, - то, что новоиспеченного пользователя онлайн-пространства затянет и его перестанет интересовать реальная жизнь. Да, это нередко происходит с подростками, только начинающими познавать жизнь во всей ее красе. А вот с пенсионерами, как показывает статистика, такое случается нечасто. Думаю, причина тому - солидный багаж жизненного опыта и сформировавшееся критическое мышление. У пожилого человека за довольно длинную жизнь накапливается достаточно увлечений, чтобы не нырять в интернет с головой.

А вот вирусная угроза - довольно серьезная опасность для неопытного пользователя. Нередко он по неосторожности заражает свой компьютер вредоносным программным обеспечением, что может принести немало неудобств. Бороться с этим можно - для этого необходимо настроить антивирусную защиту (лучше обратиться к опытному профессионалу), а главное - научиться распознавать потенциально опасные ресурсы. Последнее приходит только с опытом.

Еще одна опасность частично вытекает из предыдущей - это возможность нарваться на мошенников. Производя финансовые операции в интернете, неизбежно сталкиваешься с риском обмана. И пожилые люди опасаются оставлять свои персональные данные в сети. Все помнят случаи, когда, отправив СМС на короткий номер, человек лишался всех денег на счету мобильного. Впрочем, осторожность и здравый смысл позволяют избежать и этих проблем. Оплачивать товары и услуги, а также оставлять персональные данные в сети, в том числе и номер телефона, можно, но только на проверенных ресурсах. А при оплате покупок через сайты объявлений ни в коем случае нельзя соглашаться на предоплату.

Итог

Как видим, плюсов набралось больше, чем минусов. Конечно, интернетом следует пользоваться с определенной осторожностью, но при грамотном подходе он может принести немало пользы в любом возрасте.