Весна все сильнее вступает в свои права, а значит, не за горами душистый май и долгожданное лето - пора отпусков.

В последнее десятилетие у россиян был популярен отдых за границей, но нынешняя ситуация в стране и мире заставила пересмотреть сложившиеся привычки. Впрочем, не так это и страшно, ведь на просторах нашей необъятной есть что посмотреть и где со вкусом отдохнуть.

Чем удобен отдых в России? Прежде все тем, что не нужно менять валюту, оформлять загранпаспорт и визу, покупать разговорник и вспоминать забытый со школьной скамьи английский. Опять же цены куда привычнее. Способов передвигаться по необъятной территории нашей родины масса, но один из них значительно отличается от остальных. Это реки - дороги, проложенные самой природой, которыми она так изобилует. И в первую очередь речь идет о главной реке в жизни каждого человека, живущего на татарстанской земле, - Волге-матушке.

Можно смело сказать, что жить на Волге и не путешествовать по ней - просто глупо. Казань - это, безусловно, один из красивейших и древнейших городов Поволжья, но далеко не единственный, заслуживающий внимания. Все они отличаются друг от друга не только архитектурой, но и климатическими зонами. В ходе путешествия на теплоходе можно полюбоваться и лиственными, и хвойными лесами, и южными степями.

Но главное - это, конечно, река. Как известно, вода - одна из трех вещей, на которые можно смотреть бесконечно. Психологами давно подтверждено благотворное влияние наблюдения за большими массами воды на человека. А уж если это такая полноводная река, как Волга…

Туристический рынок в Казани и Татарстане изобилует разнообразием предложений. О том, на что стоит обратить внимание при выборе, корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказала менеджер по круизам турагентства «ИнтурВолга» Наталья Елисеева.

География путешествий

Достаточно взглянуть на карту, чтобы убедиться, что жители столицы РТ могут с легкостью и удобством путешествовать на теплоходе по европейской части России. Реки Волга, Кама и Дон, а также каскад озер и водохранилищ позволяют добраться из Казани до Каспийского моря на юге и до Санкт-Петербурга и даже Белого моря на севере. Выбирая маршрут, необходимо понимать, что на не слишком полноводных участках могут пройти только небольшие суда: двух-, максимум трехпалубные, на которых количество кают несколько меньше, чем на крупных теплоходах.

Говоря о речных турах, следует помнить, что это не только продолжительные круизы на неделю и больше, но и короткие путешествия, в которые можно отправиться на выходные. Благо в Татарстане есть немало красивых и интересных мест, куда можно добраться по воде: Свияжск, Болгар, Елабуга.

Культурная программа

В наше время путешествовать можно не только с интересом, но и с пользой. Очень многие города России хранят в себе память о нашей стране, о ее вождях, полководцах, ученых, писателях и музыкантах. Туроператоры дают возможность не только выбрать маршрут будущего путешествия, но и обозначить наиболее интересующие темы экскурсий. Однако необходимо знать, что их стоимость может значительно отличаться в зависимости от того, в какой момент производится оплата.

Если экскурсионная программа входит в цену тура, то ее стоимость чаще всего бывает минимальной. Куда дороже заказывать дополнительную экскурсию уже на борту судна или по прибытии в город.

Если говорить о развлечениях на самом теплоходе, то они куда разнообразнее, чем, скажем, 10 - 15 лет назад. В зависимости от стоимости тура и размера судна это могут быть и шоу-балет, и выступления фокусников, и даже, например, оперные номера. Впрочем, не обходится без привычных всем дискотек. Не забывают организаторы тура и о детском досуге.

Удобства, питание, безопасность

Распространенный стереотип - путешествия по реке сопряжены с определенным дискомфортом: тесные каюты, общий туалет, скудное питание. На сегодняшний день картина разительно отличается. Старые суда реконструировали почти целиком, количество кают на них было уменьшено в угоду качеству. В большинстве кают есть отдельные туалет и душ, установлен кондиционер. Впрочем, для тех, кому вопрос цены кажется важнее, остаются каюты с более аскетичной обстановкой, но даже в таких обязательно есть хотя бы умывальник.

Вопрос питания в современных речных круизах заслуживает отдельного внимания. Организаторы туров помимо экскурсионной и развлекательной программ нередко предлагают особую гастрономическую программу, давая возможность познакомиться в путешествии с той или иной кухней мира.

Часто приходилось слышать о том, что страшно отправляться в поездку на старых судах. Как уже говорилось выше, все старые теплоходы прошли реконструкцию. Кроме того, надзорные органы строго следят за их состоянием - любая неполадка может стать причиной запрета выхода из порта.

Цены

Это далеко не последний по важности вопрос. Стоимость речных круизов в Казани отличается в зависимости от их продолжительности, качества питания и кают. Например, однодневный тур может стоить от 3900 рублей с человека, а вот недельный круиз обойдется уже дороже - от 15 тысяч рублей и выше. В стоимость путешествия могут входить дополнительные услуги, такие как экскурсии. Стоит отметить, что некоторые операторы предоставляют скидку 10 - 15% для пенсионеров и детей. Однако понятие детского возраста ими трактуется по-разному: у одних ребенком считается любой несовершеннолетний, у других - лишь до 12 лет.

Аллен Гаврилов, директор туристической компании «Спутник-Гермес-Казань»:



- Следует понимать, что цены на круизы формируются не с пустого места: это и комфортабельность кают, и качество и разнообразие питания, и оригинальность развлекательной программы. В погоне за дешевизной велик риск испортить впечатление от отпуска, ведь качество услуг, включенных в недорогие путевки, может оказаться значительно ниже ожидаемого. На комфортабельном теплоходе, где все каюты с удобствами, отпуск пройдет куда приятнее, чем на судне с тесными каютами и общим туалетом. Хочу посоветовать выбирать круиз с умом, принимая во внимание не только цену, но и качество. При этом зачастую теплоходы со всеми удобствами не намного дороже кораблей с частичными удобствами, на которых имеются отдельно взятые каюты с душем, туалетом, кондиционером, холодильником.

Асия Губайдуллина, руководитель отдела продаж туристической компании «Волжские путешествия»: