Во вторник, 4 апреля, рабочая группа постоянной комиссии по социально-экономическому развитию, предпринимательству и муниципальной собственности Казгордумы выехала на места несанкционированной торговли.



В ходе мероприятия депутаты вместе с представителями комитета потребительского рынка обсудили наиболее актуальные вопросы, с которыми приходится сталкиваться при борьбе с незаконной торговлей, и возможные меры, которые будут способствовать этой работе в дальнейшем, сообщает официальный портал мэрии Казани.

Как рассказал председатель комитета потребительского рынка Руслан Зайнетдинов, в городе около 40 мест несанкционированной торговли, наиболее проблемных около 20, причем большая их часть сосредоточена в Приволжском районе города, где раньше располагались городские рынки.

Рабочая группа в составе председателя постоянной комиссии Казгордумы Сергея Кондратьева и депутатов Владимира Никишова и Делюса Сиразетдинова побывала вблизи станции метро «Проспект Победы», на пересечении улиц Р.Зорге и Ю.Фучика и на остановке «10-й микрорайон». В этих местах прямо на пешеходной зоне ведется активная торговля одеждой, овощами, фруктами, мясом и прочими товарами и продовольствием. Торговля осуществляется как с самодельных прилавков, так и с машин. Все это, как отметили депутаты, создает препятствие для пешеходов, а также представляет опасность для покупателей, поскольку за качество продукции в такой ситуации никто не отвечает да и условия торговли не соответствуют санитарным нормам. На это же обратил внимание и один из местных жителей, который стал свидетелем того, как сотрудники ОПОП составляли протоколы на торговцев и проводили изъятие товаров на перекрестке улиц Р.Зорге и Ю.Фучика. Он также отметил, несмотря на подобные проверки, торговцев здесь меньше не становится и после ухода сотрудников исполкома они вновь возвращаются на излюбленное место.

Председатель комитета потребительского рынка пояснил, что протоколы впоследствии отправляются в административную комиссию, где и принимаются решения о мерах воздействия на нарушителей. Чаще всего это штрафы, которые предусмотрены статьей 3.2 КоАП РТ («Нарушение порядка организации уличной торговли»). Размер штрафов составляет от 1 до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении, совершенном в течение года, - от 3 до 5 тысяч рублей. Как оказалось, чаще всего такие штрафы не способны отпугнуть незаконных торговцев, поскольку сумма для них не столь существенная. К слову, в 2016 году по статье 3.2 было составлено более 5600 протоколов, сумма штрафов - более 10,7 млн рублей.

Еще одной действенной мерой является изъятие предметов административного правонарушения, то есть того имущества, которое ценно для продавцов: весов, прилавков или самого товара (если речь не идет о скоропортящейся продукции). В этом случае после рассмотрения протоколов административной комиссией и оплаты штрафов нарушители могут забрать свое имущество.

Во время выезда депутаты обсудили, какие мероприятия и меры были бы более эффективными в борьбе с незаконной торговлей. В частности, Владимир Никишов отметил, что такой мерой могло бы стать значительное увеличение размера штрафов. В целом депутаты отметили, существующих мер недостаточно и нужны дополнительные рычаги воздействия на субъекты незаконной торговли.

Было предложено данный вопрос более предметно обсудить на заседании постоянной комиссии 11 апреля совместно с представителями УМВД России по Казани. Стоит отметить, что в апреле в Казани запланирован старт двухмесячника по борьбе с несанкционированной торговлей. Именно на весенне-летний период приходится рост незаконной предпринимательской активности на улицах города.