Вы считаете, что управляющая компания завышает стоимость предоставляемых услуг, суммы в счетах-фактурах не соответствуют действительности, и готовы сами контролировать деятельность подрядных организаций? Тогда вам прямая дорога в НП «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ». О деятельности этого некоммерческого предприятия читателям «Казанских ведомостей» расскажет исполнительный директор Дмитрий Романов.



- Дмитрий Сергеевич, какие актуальные проблемы беспокоят на сегодня жителей Татарстана и Казани в сфере ЖКХ?

- На первом месте - формирование платежных документов. Население недовольно тем, что расчеты непрозрачные. Случается так, что взимают плату за непредоставленные услуги. Много жалоб поступает по учету и начислению платы за общедомовые нужды. Речь идет о достоверности снятия показаний общедомовых приборов учета и распределения расхода между собственниками в рамках нового законодательства, правильности расчета, применении норматива ОДН и площадей в соответствии с техническим паспортом дома.

Продолжает волновать собственников многоквартирных домов капитальный ремонт: куда обращаться, когда будет проводиться и с кого спрашивать, если работы выполнены плохо?

Среди обращений - вопросы о нормах температуры в квартирах, о том, как создать советы многоквартирных домов, составить договор между собственниками жилья и управляющей компанией. Регцентр помогает создавать советы многоквартирных домов, товарищества собственников жилья, мониторит дома, которые строятся по программе переселения из аварийного жилья, анкетирует на качество и соответствие нормам дома, где проводится капремонт, и много, многое другое. К слову, при нашей помощи было создано 30 советов МКД.

- Чем может помочь региональный центр?

- Перед нами стоят задачи по защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, общественному контролю за организациями ЖКХ. Регцентр продвигает в массы жилищное просвещение, причем охват наших слушателей распространяется и на учащихся средних школ, студентов колледжей и вузов. Все обучение бесплатное. Кстати, новые курсы должны открыться в апреле, о чем заблаговременно будет вывешено объявление на сайте регионального центра.

- Какие проекты уже конкретно работают для населения?

- Конечно же, это школа грамотного потребителя. Она рассчитана на широкую аудиторию жителей, собственников жилья в МКД. В школе дают массовое жилищное просвещение, которое полезно как для активных, так и для безынициативных потребителей. Наши преподаватели научат, как стать грамотным заказчиком ЖКУ-услуг, понимать специфику работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций, начисления по счету-фактуре. Для обучения есть класс, специально оборудованный всеми приборами. После обучения все слушатели получают сертификаты, разработанные специалистами центра буклеты. На сегодня обучение прошли более двух тысяч человек.

Для юных и молодых потребителей создана интернет-игра «Жэка». Это первая обучающая социальная онлайн-игра. Она позволяет в увлекательной форме осваивать современные технологии энергосбережения, узнавать способы уменьшения платежей за ЖКУ-услуги. «Жэка» также научит правовой грамотности, основам управления многоквартирными домами и применению энергосберегающих технологий в повседневной жизни.

- Довольно часто наши читатели жалуются на свою управляющую компанию, но когда мы советуем искать на них управу в суде, идут на попятную. Горожане сомневаются, что выиграют дело. На адвокатов денег нет, а самостоятельно защищать себя не могут из-за правовой безграмотности. Что в таких случаях посоветуете?

- Обращаться к нам. У центра есть горячая телефонная линия 236-29-97, по этому телефону специалисты дадут компетентную информацию, в том числе и юридическую. Наши юристы участвуют в судах, и в копилке центра 250 выигранных в пользу собственников дел. Напоминаю, услуги центра бесплатные.