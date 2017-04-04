- Предусмотрено, что начинающий водитель, со стажем до двух лет, не может буксировать другие механические транспортные средства.



- Начинающим водителям мопедов и мотоциклов до достижения двухлетнего стажа запрещено перевозить пассажиров на управляемых ими мототранспортных средствах.

- Предусматривается, что наряду с возможностью замены водительских удостоверений в Госавтоинспекции у граждан имеется также возможность подать заявление и получить в многофункциональных центрах поступившие из подразделений Госавтоинспекции водительские удостоверения.

- Уточнен вопрос о замене российского национального водительского удостоверения до истечения срока его действия. Теперь при условии представления действующего медицинского заключения по собственной инициативе можно получить новое водительское удостоверение со сроком действия 10 лет.